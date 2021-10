Shakhtar Donetsk - Real Madrid, 19/10: Stream, speltips & odds

I Grupp D får vi under onsdagskvällen se ukrainska Shakhtar Donetsk ta emot spanska huvudstadsklubben Real Madrid. Real gäller givetvis som stora favoriter, men Shakhtar är ett lag som skakat om jättar förut. Inte minst slog man Real Madrid i båda matcherna förra säsongen.

Vi ger er allt ni behöver veta inför matchen. Ta del av vårt speltips, och läs om hur ni gör för att streama Shakhtar Donetsk – Real Madrid online på nätet.

Vad: Shakhtar Donetsk – Real Madrid Matchstart Kl. 21:00, den 28/9 Vart: San Siro, Milano Live stream Streama Champions League TV-kanal: C More Speltips: 1X (2,25 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Shakhtar Donetsk har tagit en poäng så här långt, tack vare sin oavgjorda match mot Inter.

Real Madrid står på tre pinnar, efter att ha besegrat Inter men förlora t mot Sheriff.

De här lagen delade grupp även ifjol, och då vann Shakhtar faktiskt båda mötena.

Streama Shakhtar Donetsk – Real Madrid live

Det är inte alls svårt att live streama Shakhtar Donetsk – Real Madrid online, så länge ni vet hur ni ska göra. Först och främst gäller det att veta vilket TV-bolag som har rättigheterna att visa Champions League, vilket från och med denna säsong är C More. Med ett C More-konto, och deras sportabonnemang, så kan ni se CL och streama fotboll live.

Du kan välja att se Shakhtar Donetsk – Real Madrid live från valfri enhet. Titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Du kan dessutom välja att koppla över din Shakhtar – Real Madrid stream från valfri enhet till TV-skärmen, och på så sätt se matchen på TV. För att koppla över sändningen behöver du en Chromecast eller liknande verktyg.

Speltips & odds: Shakhtar – Real Madrid

Fotbollsvärlden fick sig en rejäl överraskning för några veckor sedan, när Real Madrid förlorade mot hela Champions Leagues största underdog FC Sheriff Tiraspol, från Moldavien. Sheriff har lägst lönebudget (precis bakom Malmö FF som har näst lägst), och var en förväntad slagpåse i Grupp D. I stället har man inlett gruppspelet med att slå först Shakhtar och sedan Real Madrid.

Dessa två lag, som båda fått se sig besegrade av Sheriff, möts nu i Kiev. Real Madrid vann åtminstone mot Inter i första rundan, medan Shakhtar ”bara” klarade oavgjort mot italienarna.

Real Madridfansen har inga glada, färska minnen av att möta Shakhtar Donetsk. De två lagen hamnade i samma grupp förra säsongen, vilket gav oss två sevärda matcher. I mötet på Santiago Bernabéu ledde Shakhtar med 3-0 (!) i paus, och även om Real lyckades reducera två gånger om blev det inte mer än så. När Real sökte revansch i Ukraina förlorade man på nytt, med 2-0.

Real Madrid har en svag form, då man inte vunnit någon av sina tre senaste matcher. Förlusten mot Sheriff föregicks av 0-0 mot Villarreal, och efterföljdes av 1-2 mot Espanyol. Nu har man haft ett landslagsuppehåll därefter, och hoppas på att spelarna ska ha vilat sig i form.

För Shakhtar är formkurvan desto bättre. Laget har inte förlorat på de sex senaste, och har på dessa målskillnaden 18-2. Bland annat har man slagit rivalen Dynamo Kiev med 3-0 i Supercupen, och spelat 0-0 mot Inter.

Vad gäller skadelägena i lagen saknar Real hela sex bra spelare på grund av skador. Dani Carvajal, Eden Hazard, Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos och Marco Asensio lämnas alla i Madrid. Shakhtar får klara sig utan duktige anfallaren Júnior Moraes, men har annars ett fullt manskap.

Apropå formen, skadeläget och resultaten från när lagen möttes ifjol har vi stor tro på att Shakhtar kan nå ett bra resultat igen. Vi spelar 1X, som ger hela 2,25 gånger insatsen. Spelet finnes på Bet365.

Vårt speltips: 1X (Shakhtar eller oavgjort)

Odds: 2,25

Spelsida: Bet365

