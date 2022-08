Sepsi OSK - Djurgården (4/8): Stream, speltips & odds

Djurgården kliver in i den tredje kvalrundan till Europa Conference League. Här väntar Sepsi OSK från Rumänien, i ett dubbelmöte där Djurgården kliver in som favoriter. Ta del av vårt speltips, och se hur ni kan live streama Sepsi OSK – Djurgårdens IF.

Djurgården går fram som en ångvält i Allsvenskan just nu, och har även gjort det bra i Europakvalet så här långt. På torsdag kväll ställs man emot Sepsi OSK från Rumänien, i den tredje kvalrundan till Europa Conference League.

Här finner ni allt ni behöver veta inför det första mötet lagen emellan, vilket spelas i Rumänien. Läs vårt speltips, och se hur ni hittar en Sepsi OSK – Djurgården stream.