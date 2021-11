Salernitana - Juventus, 30/11: Stream, speltips & odds

Vad: Salernitana – Juventus Matchstart Kl. 20:45, den 30/11 Vart: Stadio Arechi Live stream Bet365 TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Juventus HT/FT (2,00 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Salernitana ligger sist i Serie A, och har bara vu nnit två matcher så här långt.

Juventus ligger 7:a, med hela sju poäng upp till fjärdeplatsen och fjorton poäng upp till förstaplatsen.

Dejan Kulusevski väntas inleda på bänken för Juventus.

Streama Salernitana – Juventus live

Om du är intresserad av att live streama Salernitana – Juventus online behöver du bara skapa ett konto på Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. När det är gjort kan du se alla matcher från Serie A online.

Det går att ha igång din Salernitana – Juventus stream direkt från valfri enhet. Titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Om du har en Chromecast, HDMI-kabel eller liknande kan du koppla över din fotboll live stream till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Gå till Bet365

Skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor

Streama Salernitana – Juventus live!

Speltips & odds: Salernitana – Juventus

Många trodde att Massimiliano Allegris återkomst till Juventus skulle göra att laget skulle ta tillbaka ligatiteln och sin dominans över landet, men det har inte gått som tänkt. Juventus har fått en fasansfullt dålig start på säsongen, och bara spelat in 21 poäng på 14 omgångar. Klubbens sämsta start på Serie A sedan säsongen 1998/99. Redan nu har man 14 poäng upp till tabellettan Napoli, och 7 poäng upp till fjärdeplacerade Atalanta.

Framförallt är det anfallsspelet som strular för Juventus, och man har bara mäktat med 18 mål framåt. Att mittbacken Leonardo Bonucci står som bäste målskytt, visserligen delad med Paulo Dybala, säger väl en hel del.

Under den senaste landslagssamlingen påpekade Zlatan Ibrahimovic att Juventus kanske hade legat i toppen om Dejan Kulusevski fått spela mer. Den unge svensken har knappast varit en favorit hos Allegri, utan har bara startat två matcher. Oftast har han åtminstone fått hoppa in, men senast mot Kulusevskis tidigare klubb Atalanta fick han inte ens hoppa in.

Salernitana är en nykomling i Serie A, som inte heller haft någon rolig start på säsongen. Man inledde med fyra raka förluster, men har sedan plockat hem några poäng i alla fall. Med sina åtta pinnar ligger man på delad sistaplats tillsammans med Cagliari.

Det bör inte vara något snack om utgången av den här matchen. Juventus har visserligen haft det motigt, men det har Salernitana också. Juventus är ett så pass mycket bättre lag att vi räknar med att man leder den här matchen redan i paus, och sedan vinner efter full tid. Detta spelas till 2,00 gånger insatsen på Bet365.

Vårt speltips: Juventus leder i paus och vinner efter full tid

Odds: 2,00

Spelsida: Bet365

Ni får mer än gärna läsa vår Bet365-recension, som ni finner här.