Real Sociedad - FC Barcelona (21/8): Stream, speltips & odds

Real Sociedad och Barcelona ställs emot varandra i La Liga på söndagskvällen. Ett riktigt spännande möte, mellan två sevärda lag. Blir det här matchen där Alexander Isak hittar målformen?

Real Sociedad har under de senaste åren växt ut till en given kandidat om Europaplatserna, och brukar numera till och med vara med och hota om Champions League-plats. Ifjol föll man ihop under våren, men den här säsongen har inletts på bästa sett med en seger.

Barcelona fick bara 0-0 i sin premiär, vilket var en besvikelse. Nu ökar pressen på lagets alla nyförvärv. Här finner ni vårt speltips till Real Sociedad – Barcelona, och här kan ni även läsa om hur ni gör för att streama matchen live.