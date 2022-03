Real Sociedad - Alavés (13/3): Stream, speltips & odds

Vad: Real Sociedad – Deportivo Alavés Matchstart Kl. 18:30, den 13/3 Vart: Reale Arena Live stream Bet365 TV: C More Live Speltips: Real Sociedad vinner och håller nollan (2,37 hos Bet365)

Inför

Real Sociedad ligger 7:a i La Liga, och kommer från en storförlust mot Real Madrid.

Alavés ligger på 19:e plats, och kämpar för att hålla sig kvar.

Höstmötet lagen emellan slutade 1-1, efter mål av Joselu och Adnan Januzaj.

Statistik & startelvor

Streama Real Sociedad – Alavés

Det är förvånansvärt enkelt att live streama Real Sociedad – Alavés. Det ni behöver göra för att se matchen är att skaffa ett spelkonto på Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni live streama alla matcher från La Liga.

Det går bra att ha igång er Real Sociedad – Deportivo Alavés stream direkt från valfri enhet. Titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Det finns dessutom en TV-kanal som direktsänder matchen. Har ni C More Live i ert kanalutbud är det bara att bläddra in matchen där. Annars får ni går via Bet365 och titta på er Real Sociedad – Alavés live stream där.

Gå till Bet365

Skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor

Streama Real Sociedad – Alavés online!

Speltips & odds: Real Sociedad – Alavés

Vi bjuds på ett svenskmöte från La Liga på söndag kväll, mellan Alexander Isaks Real Sociedad och Deportivo Alavés John Guidetti. Isak har haft en knackig säsong, och bara gjort fyra ligamål, men väntas ändå starta här. John Guidetti däremot, sitter som gjuten på bänken och får vara glad om han får några minuters speltid.

Real Sociedads säsong har gått upp och ner. I starten gick man fantastiskt starkt, och låg länge på andra plats precis bakom Real Madrid. Men under senhösten och våren har formen dalat kraftigt, och man har tappat placering efter placering i tabellen.

”La Real” tog nyligen två raka segrar kring månadsskiftet från februari till mars, vilket var första gången sedan i september man vann två matcher i rad. Segern mot Mallorca följdes dock upp av att man blev rejält överkörda av Real Madrid, då man förlorade med 1-4.

Nu väntar ett betydligt mer lätthanterligt motstånd än Real Madrid, när Real Sociedad spelar hemma mot Deportivo Alavés. Alavés ligger näst sist i tabellen, och mycket talar för att det blir nedflyttning för laget. Man har bara vunnit en av sina femton senaste matcher, och har gjort minst mål i hela serien.

Real Sociedads styrka denna säsong har varit defensiven. Laget gör knappt mål framåt – bara 28 mål på 28 matcher – men släpper inte in mycket heller. I lagets fem senaste segrar har man vunnit med 1-0, 2-0, 2-0, 1-0, 2-0. Att Real Sociedad vinner och håller nollan känns som ett troligt utfall, och det spelas till 2,37 gånger insatsen.

Vårt speltips: Real Sociedad vinner och håller nollan

Odds: 2,37

Spelsida: Bet365

Vi har skrivit en Bet365-recension. Läs den för all del – du finner den via länken.

Annan betting inför matchen

Vårt tips landar på att Real Sociedad vinner och håller nollan. Men kolla gärna in fler intressanta odds på matchen.