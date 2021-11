Real Madrid - Shakhtar Donetsk (3/11): Stream, speltips & odds

Real Madrid ligger 2:a i Champions League-gruppen, och sitter i en bra position till att ta sig vidare till slutspel. Men för att säkra avancemang måste man klara av några hinder på vägen, och det närmast kommande av dessa är Shakhtar Donetsk.

Shakhtar har skapat problem för Real tidigare, och vill göra så igen. Ta del av vårt speltips till matchen, och se hur ni gör för att streama Real Madrid – Shakhtar Donetsk live.

Vad: Real Madrid – Shakhtar Donetsk Matchstart Kl. 18:45, den 3/11 Vart: Estadio Santiago Bernabéu Live stream Streama Champions League TV-kanal: C More Speltips: Real Madrid HT/FT (1,66 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Real Madrid ligger tvåa i gruppen på 6 poäng, medan Shakhtar ligger sist på blott 1 pinne.

Real Madrid och Shakhtar delade grupp i förra säsongens Champions League. Då vann Shakhtar båda mötena.

När Real och Shakhtar för två veckor sedan möttes i årets upplaga däremot, vann Real Madrid med 5-0.

Speltips & odds: Real Madrid – Shakhtar Donetsk

Real Madrid inledde sitt Champions League-äventyr säsongen 2021-22 med att slå Inter på bortaplan. En mycket stark prestation, som följdes av en betydligt svagare. I omgången därpå förlorade Real hemma mot Sheriff, i en match där den moldaviska klubben avgjorde på tilläggstid.

Därefter var det dags för Real att ställas mot den tredje och sista gruppmotståndaren: Shakhtar Donetsk från Ukraina. I halvtid ledde Real med 1-0, men man var definitivt inte klara där. Efter ett målfyrverkeri i andra halvlek skrevs siffrorna till 5-0, och man har onekligen en fördel mot Shakhtar i inbördes möten nu. Såvida inte Shaktar lyckas vinna med lika mycket när de nu gästar Estadio Santiago Bernabéu.

Shakhtar har faktiskt skapat rejäla bekymmer för Inter förr. Så sent som förra säsongen delade Real och Shakhtar grupp, och så även Inter faktiskt. Då vann Shakhtar mot Real på Bernabéu med 3-2, och följde sedan upp med att slå tillbaka ”Marängerna” med 2-0 hemma i Ukraina.

Till den här matchen saknar Real Madrid Isco, Dani Ceballos, Marco Asensio och Gareth Bale. Dessutom är Rodrygo och Karim Benzema frågetecken till matchen. För Shakhtars del saknas Pedrinho, Lassina Traoré och Yevhen Konoplyanka.

Real Madrid visade för två veckor sedan att klasskillnaden lagen emellan är enorm, och vi tror på en liknande överkörning här. Vi tror att Real, likt senast, leder mot Shakhtar i paus och sedan vinner efter full tid. Oddset på ett sådant spel ligger på 1,66 gånger insatsen.

