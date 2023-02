Östersunds FK - AIK (26/2): Stream, speltips & odds

Vad: Östersunds FK – AIK, Allsvenskan Var: Jämtkraft Arena, Östersund När: Kl. 15:15, 26 februari Live stream: C More TV: C More Fotboll Speltips: Under 2,5 mål (2.14 hos Expekt)

Inför matchen

Varken AIK eller Östersund lyckades vinna sina premiärer. ÖFK förlorade mot Varberg med 0-1 och AIK spelade 1-1 mot Västerås.

AIK:s profilerade nyförvärv Viktor Fischer byttes in med 30 minuter kvar mot Västerås, och var totalt dominant under sin tid på planen. Han blir onekligen spännande att följa i år.

Under de sex säsongerna ÖFK spelade i Allsvenskan möttes dem och AIK tolv gånger. Resultatrad: 8-3-1 i AIK:s favör.

Statistik & startelvor

Speltips & odds: Östersund – AIK

AIK har kastat om en hel del i sin trupp inför den här säsongen. Man har sagt adjö till det äldre gardet – Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Per Karlsson – som alla samtidigt valt att lägga skorna på hyllan. Dessutom valde man att inte förlänga med Nabil Bahoui, vilket var ett beslut många fans blev irriterade på. Kanske inte beslutet i sig, utan än mer hanteringen av en profil, där Bahoui inte fick något värdigt avsked.

In har bröderna Durmaz kommit, där endast Jimmy syntes på planen mot Västerås i cuppremiären förra helgen. Man har även värvat danske, tidigare stortalangen Viktor Fischer, och spännande portugisen Rui Modesto samt Omar Faraj. En hel del potential i de inköpen. All den potentialen ledde dock bara till 1-1 mot Västerås, men det tar tid att spela ihop ett nytt lag.

Det var bara fem år sedan Östersunds FK besegrade Arsenal på Emirates, men för tre månader sedan var man istället på väg att åka ur Superettan. Det blev en kvaldramatik mot Falkenbergs FF, som man fick lämna som segrare. Cuppremiären mot Varberg förra helgen fick man dock lämna som förlorare.

Det här är i princip en försäsongsmatch, mellan två lag som av döma av första matchen inte riktigt fått ordning på spelet framåt ännu. Dessutom kommer matchen att spelas i ett kallt och snöigt Östersund. Vi tror att det blir en kylig match där inte särskilt mycket händer. Kanske ett mål, max två. Vi spelar ”under 2,5 mål” till 2.14 gånger insatsen, hos Expekt.

