Östers IF - Halmstads BK (19/5): Stream, speltips & odds

Vad: Östers IF – Halmstads BK Matchstart Kl. 19:00, den 19/5 Vart: Visma Arena Live stream Discovery Plus TV-kanal: Ingen kanal Speltips: HBK vinner – insatsen tillbaka vid oavgjort (1,80 hos Bet365)

Inför matchen

Öster har startat säsongen starkt, och ligger på fjärde plats i Allsvenskan.

Efter en tuff start på säsongen har HBK fem raka segrar, och går mot en spännande säsong.

När lagen möttes i Superettan 2020 vann HBK båda mötena, med 2-0 respektive 3-0.

Statistik & startelvor

Streama Öster – Halmstad live

Det är inte alls särskilt svårt att live streama Östers IF – Halmstads BK. Allt ni behöver göra för att se matchen online är att skapa ett konto hos Discovery Plus, och där köpa ett sportabonnemang. När det är gjort kan ni se alla matcher från Superettan via live streams.

Välj själv om ni ska ha igång er fotboll stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom välja att koppla över sändningen till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Sändningen hos Discovery Plus håller alltid hög nivå, vad gäller såväl bild som ljud. Dessutom är kommentatorerna mycket kunniga, både huvudkommentatorn och expertkommentatorn. Även de som sitter i studion är professionella och pålästa.

Gå till Discovery Plus

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Se Öster – Halmstad live

Speltips & odds: Öster – Halmstad

Östers IF och Halmstads BK är två av lagen som inför säsongen hade målsättningen att vara med och slåss om uppflyttning, och särskilt då HBK som spelade i Allsvenskan ifjol. Sju omgångar in på säsongen av Superettan får vi säga att lagen gjort bra ifrån sig.

Halmstad inledde visserligen med en poäng på två matcher, men därefter har man trampat igång rejält med fem raka segrar. Öster kommer från en förlust senast, men med 13 poäng på 7 matcher placerar man sig på en fjärde plats i tabellen.

Bland de mer namnkunniga spelarna hos Öster finner vi särskilt nyförvärven Dzenis Kozica och Vladimir Rodic. Hos Halmstad finns mittbacksstjärnorna Andreas Johansson och Joseph Baffo, som trots att laget åkte ur Allsvenskan ifjol var ett av seriens absolut starkaste mittbackspar.

Halmstad kommer hit med en fantastisk form, med fem raka segrar och målskillnaden 10-2. Öster kommer från en förlust mot Örebro, och har ej heller riktigt lika stark trupp som Halmstad.

Vi tror mer på Halmstad i den här matchen, men vill ändå gardera oss för ett oavgjort resultat. Vi spelar därför ”Halmstad vinner – insatsen tillbaka vid oavgjort”. Spelet finnes till 1,80 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: HBK vinner – insatsen tillbaka vid oavgjort



Odds: 1,80

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Vi spelar på Halmstads BK. Men titta gärna in andra odds på matchen i Småland.