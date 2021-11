Osasuna - Real Sociedad (7/11): Stream, speltips & odds

Real Sociedad har gjort en fantastisk start på säsongen, och trots ett par tunga poängtapp leder man La Liga. Osasuna är fortsatt stabilt och ligger i mitten och harvar.

Vi ger er förutsättningarna inför detta basiska derby, med såväl speltips som information om hur ni hittar en Osasuna – Real Sociedad live stream.

Streama Osasuna – Real Sociedad på Bet365 Se alla matcher från La Liga hos Bet365 > Streama här Streaming kräver finansierat spelkonto, eller att ha placerat ett spel under de senaste 24 timmarna. Spela ansvarsfullt. IP-restriktioner kan gälla. Regler & villkor gäller. 18+

Vad: Osasuna – Real Sociedad Matchstart Kl. 18:30, den 7/11 Vart: Estadio El Sadar Live stream Bet365 TV-kanal: Sportkanalen Speltips: Real Sociedad vinner (2,35 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Real Sociedad har gjort en stark start på säsongen, och kommer nog som minst att vara med och slåss om Champions League denna säsong.

Osasuna ligger stabilt i mitten, och ser som det ser ut inte ut att behöva oroa sig för bottenstriden i år heller.

Förra säsongen vann ”La Real” motsvarande match med 1-0, efter ett sent avgörande från Alexander Isak.

Streama Osasuna – Real Sociedad

Intresset för att streama Osasuna – Real Sociedad lär vara stort, när Real Sociedad ligger i toppen av La Liga. Det är inte särskilt svårt att hitta en Osasuna – Real Sociedad stream, men för att se matchen live krävs ett konto på C More. Där behöver ni även köpa ett sportabonnemang, och så kan ni streama alla matcher från La Liga.

Det går lika bra att se fotboll från mobil, som dator eller Ipad när ni tittar på C More. Se er Osasuna – Real Sociedad live stream via valfri enhet. Har ni en Chromecast eller liknande kan ni koppla över sändningen till TV-skärmen.

Gå till Bet365

Skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor

Streama Osasuna – Real Sociedad live!

Speltips & odds: Osasuna – Real Sociedad

Real Sociedad har stått för en utmärkt start på säsongen, och toppar La Liga efter tolv spelade matcher. Man inledde säsongen med att förlora borta mot Barcelona, men har därefter inte förlorat en enda match.

”La Real” hade kunnat stå på ännu fler poäng, för två av poängtappen borde kanske inte ha skett. För två veckor sedan ledde man mot Atlético Madrid med 2-0, men tappade till 2-2 under matchens avslutande halvtimme. För en vecka sedan hade man en man mer och ledde med 1-0 i derbyt mot Athletic Bilbao, men släppte in en kvittering på tilläggstid efter ett försvarsmisstag. Av de tre mål framåt man gjorde i de här matcherna assisterade Isak till det första och gjorde själv dem sista, så svensken har snuvats på hjälterollen två gånger om.

Osasuna tog sig upp till högstaligan till säsongen 2019-20, och har sedan dess varit oväntat stabila. Man slutade 10:a den första säsongen i finrummet, 11:a den andra och ligger 9:a under den tredje. Det blir vanligtvis inte mycket mål framåt, men ett stabilt försvar har gjort att man inte behöver blanda sig in i några bottenstrider.

Den här säsongen har Osasuna faktiskt varit seriens bästa bortalag tillsammans med Real Madrid och precis framför Real Sociedad, men haft det svårare på hemmaplan. Fyra segrar på resande fot, men bara en hemma på Estadio El Sadar.

Real Sociedad visar en alldeles lysande form, där Alexander Isak, Mikel Oyarzabal och David Silva fått avlastning i offensiven tack vare att även norske Alexander Sörloth börjat prestera. Osasuna har varit ett svagt hemmalag denna säsong, och ”La Real” ett starkt bortalag. Vi spelar den raka 2:an till 2,35 gånger insatsen. Spelet finnes på Bet365.

Vårt speltips: Real Sociedad vinner

Odds: 2,35

Spelsida: Bet365

Ni får gärna läsa vår Bet365-recension, och lära er om spelbolaget.