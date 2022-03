Napoli - Milan (6/3): Speltips, odds & inför

Napoli och Milan har legat jämsides i tabellen under hela säsongen. Båda lagen inledde fantastiskt starkt för att ha mött motgångar under senhösten och våren. När vi nu kliver in i omgång 28 ligger båda lagen på 57 poäng, och slåss om ligatiteln.

Vi ser fram emot en riktig stormatch på Stadio Diego Armando Maradona. Här inner ni förutsättningarna inför matchen, och kan läsa vårt speltips till densamma. Domaren blåser igång matchen på söndag 6 mars klockan 20:45.

Match: Napoli – Milan Matchstart: Kl. 20:45, den 6/3 Vad: Serie A Var: Stadio Diego Armando Maradona, Neapel Live stream: Napoli – Milan live stream TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Matchen slutar oavgjort (3,30 hos Bet365)

Inför matchen

Napoli kommer från en knapp men ack så viktig seger mot Lazio.

Milan har spelat oavgjort i två raka matcher, och försöker återfinna formen.

De två senaste mötena lagen emellan har slutat 1-0 till Napoli.

Statistik & startelvor

Speltips & odds: Napoli – Milan

Det är inte ofta vi får se så spännande titelkamper som den Serie A bjuder på denna säsong. Till en början såg det ut som att Inter skulle bli för svåra för Milan och Napoli, men efter en rejäl formdipp för de blåsvarta under våren är det jämnare än möjligt i toppen.

När den här artikeln skrivs ligger Napoli och Milan på delad förstaplats med 57 poäng, medan Inter är två pinnar bakom men med en match mindre spelad. Inter spelar mot Salernitana på fredag kväll, vilket ni kan läsa mer om via länken. Då hoppas givetvis Napoli och Milan på nya, tappade poäng för Inter.

Napoli har haft en ganska svag vår, med poängtapp mot lag man vanligtvis slår. Man kommer dock från en moralhöjande seger, mot Lazio. Napoli ledde men släppte in en kvittering i 88:e minuten, varpå man kunde kontra med att återta ledningen i minut 94. Kanske kan man gå mot första ligatiteln sedan Maradonas dagar, och första ligatiteln någonsin utan Maradona?

Milan har två raka poängtapp i Serie A; först mot Salernitana och därefter mot Udinese. Cupmötet mot Inter i tisdags slutade 0-0. Milan har sett uddlösa framåt på sistone, men i huvudsak varit stabila defensivt.

Zlatan Ibrahimovic går en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar till den här matchen, men att döma av hur många gånger hans olika comebackdatum skjutits upp under de senaste en-två åren har vi svårt att se honom vara redo denna söndag. En som definitivt är tillbaka är Ismaël Bennacer, som var avstängd senast. Alessio Romagnolis status ska utvärderas.

Napoli väntas ställa upp med samma lag som mot Lazio senast. Man har inga definitiva avbräck, men några spelare vars status ska utvärderas under matchdag.

Kolla gärna in lite bonusar på odds, vilket kan vara vettigt att göra om ni vill få ut mer av era spel.

Vårt speltips

Som vi varit inne på tidigare har Milan på sistone sett uddlösa ut framåt, men ändå varit stabila bakåt. Mot Inter fick vi se en tråkig match, där inte mycket hände åt något håll. Man lyckades hindra Inter från att skapa en enda farlig målchans, men så fort man närmade sig offensivt straffområde blev man tama, tveksamma och svaga.

Napoli har också haft en del tajta matcher på sistone. Tre av lagets fem senaste matcher har slutat 1-1, och vore det inte för övertidsmålet mot Lazio hade även denna match slutat 1-1.

Det här är en match som verkligen inte får förloras för något lag, och vi tror att båda sidor är hyfsat nöjda med oavgjort. Vi spelar det oavgjorda resultatet, som finnes till 3,30 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: Matchen slutar oavgjort

Odds: 3,30

Spelsida: Bet365

Genom vår länk hittar ni en Bet365-recension, som ni är välkomna att läsa.

Annan betting inför matchen

Vi tror att den här matchen slutar oavgjort. Men det finns många fler intressanta odds att spela på. Här finner ni andra spel att överväga.