Malmö FF - Helsingborgs IF (27/6): Stream, speltips & odds

Det har blivit dags för årets första Skånederby, när Malmö FF och Helsingborgs IF möts på Eleda Stadion måndag kväll. Malmö är de den klart mest välmående klubben av de båda just nu, men i derbyn kan allt hända! Ta del av vårt speltips och hitta er Malmö FF – Helsingborgs IF live stream.

Helsingborgs IF har inte haft någon rolig säsong så här långt. Man är visserligen nykomlingar, men man hade ändå satsat på och räknat med att ligga högre upp än på nedflyttningsplats när nästan halva serien är avklarad. Malmö FF har inte heller gjort någon bra vårsäsong i Allsvenskan, men har åtminstone tagit ett cupguld.

På måndag kväll möts de båda Skåneklubbarna, och vi ger er allt ni behöver veta inför matchen. Kolla in speltips och hitta er Malmö FF – Helsingborg stream!