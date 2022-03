Malmö FF - AIK (14/3): Stream, speltips & odds

Vad: Malmö FF – AIK Matchstart Kl. 19:00, den 14/3 Vart: Eleda Stadion Live stream C More TV: C More Fotboll Speltips: Malmö vinner under ordinarie tid (1,78 hos Unibet)

Inför

Malmö FF har gått rent i gruppspelet, och vunnit sina tre matcher.

AIK plockade sju poäng i gruppspelet, där plumpen var 1-1 hemma mot Örebro.

AIK har inte vunnit mot Malmö på 13 matcher.

Statistik & startelvor

Streama Malmö FF – AIK

Det är inte särskilt svårt att hitta en Malmö FF – AIK live stream. Allt som krävs för att se matchen online på internet är att ni skapar ett konto på C More, och där köper ett sportabonnemang. När det är gjort kan ni börja titta på fotboll live från bland annat Svenska Cupen.

Det är upp till er om ni vill ha igång er Malmö FF – AIK stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast eller ett liknande verktyg kan ni dessutom koppla över sändningen till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Matchen kommer dessutom att TV-sändas live på C More Fotboll. Har ni den kanalen är det bara att bläddra in den, om inte får ni gå till C Mores hemsida och börja streama Malmö – AIK där.

Gå till C More

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Malmö – AIK online!

Speltips & odds: Malmö FF – AIK

Tre av fyra kvartsfinaler i Svenska Cupen är spelade, och vi har bjudits på en hel del underhållning så här långt. Särskilt under söndagen fick vi se två riktigt roliga fotbollsmatcher. Först ut var ett svängigt möte med chanser åt båda hållen mellan Elfsborg och IFK Göteborg, där Boråsarna till slut klev av som vinnare trots efter att Jacob Ondrejka satt dit vad som faktiskt blev matchens enda mål.

I den lite senare söndagsmatchen ledde IFK Norrköping tidigt med 2-0 mot Hammarby efter två mål från Christoffer Nyman. Men Hammarby reste sig och vände, och vann matchen. Man ställs därmed mot Elfsborg i semifinal.

På måndag är det dags för den sista kvartsfinalen, där vinnaren mellan Malmö FF och AIK får spela semifinal mot Djurgården, som slog Elfsborg under lördagen.

Malmö har historiskt sett haft det lätt för AIK. ”Gnaget” har inte slagit de himmelsblå i något av de 13 senaste mötena lagen emellan. Om vi bara tittar på matcher i Malmö, så har AIK inte lyckats avgå med en seger sedan 1996 (!).

Det råder alltså inga tvivel om att detta är en motståndare AIK har svårt för. Dessutom ser Malmö ut att vara det starkare laget för dagen, att döma av lagens insatser i gruppspelet.

Någonting mer som talar för MFF är att AIK:s viktige Mikael Lustig missar kvartsfinalen, då han blev utvisad i den sista gruppspelsmatchen.

Vi tror att Malmö vinner den här matchen redan under ordinarie tid, och spelar den raka 1:an till 1,78 gånger insatsen hos Unibet.

Vårt speltips: Malmö vinner

Odds: 1,78

Spelsida: Unibet

Läs mer än gärna vår Unibet-recension, som vi har skrivit. Du finner den via länken.

Annan betting inför matchen

Det finns fler intressanta odds att kolla in till Malmö – AIK. Kolla gärna in några nedan.