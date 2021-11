Juventus - Zenit, 2/11: Stream, speltips & odds

Juventus tar emot Zenit Sankt Petersburg i Champions League. Vi ger er vårt speltips till matchen, och visar hur ni gör för att streama Juventus – Zenit.

Juventus går knackigt i ligan, men ångar på bra i Champions League. Här tar man emot Zenit Sankt Petersburg, som inte gett upp hoppet om att gå vidare från gruppspelet.

Vi ger er allt inför stormatchen på Allianz Stadium. Ta del av vårt speltips och hitta din Juventus – Zenit live stream.

Vad: Juventus – Zenit Matchstart Kl. 21:00, den 2/11 Vart: Allianz Stadium Live stream Streama Champions League TV-kanal: C More Speltips: Under 2,5 mål (1,90 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Juventus har vunnit alla sina matcher i C L och toppar därmed gruppen.

Zenit står på tre poäng, efter seger mot Malmö men förluster mot ”Juve” och Chelsea.

När lagen möttes senast vann Juve med 1-0, efter mål från Dejan Kulusevski. Svensken väntas trots det inleda på bänken här.

Streama Juventus – Zenit live

Det är väldigt enkelt att live stream Juventus – Zenit direkt på nätet. Allt ni behöver göra för att se matchen online är att skapa ett konto på C More, som är den tjänst som visar Champions League live. När ni gjort det köper ni sportabonnemanget, och börjar se matchen live. Där kan ni även streama Malmö – Chelsea live.

Du kan ha igång din Juventus – Zenit stream från valfri enhet. Det går bra att se matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har du en HDMI-kabel eller Chromecast kan du dessutom koppla över din fotboll stream till TV-skärmen, och titta där.

Gå in på C More

Skapa ett konto och köp abonnemang

Streama Juventus – Zenit

Speltips & odds: Juventus – Zenit

Det råder ingen harmoni i Juventus just nu. Efter en svag start på säsongen såg man ut att ha hittat rätt, och vann under en period med ett svårt spelschema fyra matcher och spelade två oavgjorda i ligaspelet, samtidigt som Champions League-resultaten tickat in. Men i de två senaste omgångarna har det blivit förluster mot Sassuolo och Hellas Verona.

Nu har Massimiliano Allegri skickat laget på en så kallad ”ritiro”, där truppen gått i isolering tillsammans fram till lördagens derby mot Fiorentina. Ritiron är en typisk italienskt drag som brukas ta till när laget går svagt och krisen finns runt hörnet.

Allegri sägs vara extra missnöjd med fem spelare, och dessa är Arthur, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Moise Kean och Dejan Kulusevski. Vad gäller Kean och Kulusevski sägs Allegri vara missnöjd med frånvaron av mål men även på attityden och brist på vilja. I startelvan mot Zenit är Bentancur den enda av dessa fem utpekade spelare som väntas finnas med.

I Champions League har Juventus åtminstone gjort det bra, och står på full pott efter tre omgångar. Vinner man mot Zenit Sankt Petersburg på tisdag kväll säkrar man avancemang till åttondelsfinal. Zenit å sin sida har vunnit mot Malmö med 4-0, men förlorat med uddamålet mot både Juventus och Chelsea. Än har Zenit inte säkrat tredjeplatsen i gruppen, men man har ett rejält grepp om den då Malmö har det väldigt tufft.

Mattia De Sciglio missar matchen på grund av skada, och även Kean är ett frågetecken. Zenit saknar Douglas Santos och Magomed Ozdoev, medan den förre Barcelonaspelaren Malcom är ett frågetecken.

Oddset på den raka 1:an är så lågt som 1,55, och inget intressant att spela på när Juventus är i så dålig form som de är. Däremot ser vi värde i att spela under 2,5 mål till 1,90 gånger insatsen på Bet365. Juventus vann mot både Zenit och Chelsea med 1-0, och Zenit förlorade mot både Juventus och Chelsea med 0-1. Dessutom lär Juventus komma ut med viss försiktighet och ett noggrant försvarsspel till den här matchen, med tanke på den senaste tidens misslyckade resultat.

Vi spelar under 2,5 mål, till oddset 1,90 på Bet365.

Vårt speltips: Under 2,5 mål

Odds: 1,90

Spelsida: Bet365

