Juventus - Atalanta, 27/11: Stream, speltips & odds

Vad: Juventus – Atalanta Matchstart Kl. 18:00, den 27/11 Vart: Allianz Stadium, Turin Live stream Bet365 TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Juventus vinner (2,20 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Juventus har efter en trög start på säsongen två raka vinster i ligaspelet.

Senast lagen möttes vann Atalanta, men dessförinnan hade Bergamoklubben inte slagit Juventus i ligan på över tio år.

Dejan Kulusevski väntas inleda på bänken mot sin tidigare klubb.

Streama Juventus – Atalanta live

Speltips & odds: Juventus – Atalanta

Juventus har inte haft någon rolig säsong så här långt. De svaga resultaten har avlöst varandra, och så fort det kommit tecken på att Massimiliano Allegri börjat få ordning på laget har nästa magplask kommit. Senast var det att Juventus tagit två raka segrar i Serie A – mot Fiorentina och Lazio – för att sedan förlora mot Chelsea med hela 0-4 i Champions League.

Kanske visade matchen mellan Juventus och Chelsea snarare på hur stor skillnaden är mellan Serie A och Premier League just nu, och kanske kan Juventus därmed fortsätta avancera i den italienska ligatabellen. Klart är i alla fall att kritiken i italiensk media var enorm: ”Alla under prövning. Många spelare har spelat under sin nivå och kommer från och med nu att granskas noga. Laget har inte råd med fler icke-framträdanden.”, står det att läsa i Juventustidningen Tuttosport.

Inför matchen mot Atalanta nämns Dejan Kulusevski som en joker till startelvan, och Gazzetta dello Sport säger att det är 30 procents sannolikhet att han får starta, i så fall på bekostnad av Paulo Dybala. Får den unge svensken inte starta lär han bli inbytt, och komma in på planen mot sin gamla klubb Atalanta.

Atalanta spelade också i Champions League i veckan, då vi fick se prov på lagets ojämnhet igen. Fantastisk offensiv som alltid, men dålig stabilitet defensivt. 3-3 mot Young Boys blev resultatet, i en mycket svängig match. Nu måste Atalanta vinna mot Villarreal i den sista omgången för att ta sig vidare. Positivt för Atalanta är att Luis Muriel verkar ha hittat tillbaka till målformen. I sina två senaste inhopp – 11 minuter mot Spezia och 3 minuter mot Young Boys – har han båda hittat målet. Den colombianske anfallaren gjorde mål var 65:e minut i Serie A ifjol, vilket är en makalös siffra. 16 starter blev det då, 20 inhopp och totalt 22 mål.

Vi tror ändå att Juventus väger tyngre än Atalanta här. Atalanta vann visserligen mot Juventus senast lagen möttes i ligan, men det var också första gången på över tio år. När Juventus spelar hemma är man alltid favoriter, och till 2,20 gånger insatsen på den raka 1:an anser vi det vara värt ett spel. Oddset finnes på Bet365.

Vårt speltips: Juventus vinner

Odds: 2,20

Spelsida: Bet365

