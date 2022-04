IFK Värnamo - Malmö FF (21/4): Stream, speltips & odds

Vad: IFK Värnamo – Malmö FF Matchstart Kl. 19:00, den 21/4 Vart: Finnvedsvallen Live stream Discovery Plus TV-kanal: Kanal 9 Speltips: Över 2,5 mål (1,85 hos Bet365)

IFK Värnamo har fått en tuff start på sin första allsvenska sejour. Laget står på blott en poäng efter tre omgångar.

Malmö FF har spelat in sju poäng, och kommer senast från en 3-0-seger mot AIK.

Ola Toivonen gjorde ett drömmål under inhoppet mot AIK, vilket var hans första allsvenska mål på över ett år. Vänta er att se honom på planen här igen.

Streama IFK Värnamo – Malmö FF

Det är ingen svår match att hitta en IFK Värnamo – Malmö FF live stream att se på nätet. För att titta på matchen live på internet behöver ni bara skapa ett konto hos Discovery Plus, och där köpa ett sportabonnemang. När det är klart är det bara att börja live streama IFK Värnamo – Malmö FF.

Det går att ha igång er fotboll stream från Discovery Plus via valfri enhet. Titta på din Allsvenskan stream via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast eller liknande kan du dessutom koppla över sändningen till TV-skärmen, och ha igång din IFK Värnamo – Malmö FF stream på TV:n.

Sändningarna på Discovery Plus håller alltid hög nivå, vad gäller allt ifrån bild till ljud. Matchen kommer dessutom att TV-sändas i Kanal 9.

Speltips & odds: IFK Värnamo – Malmö FF

IFK Värnamo är uppe i Allsvenskan för första gången någonsin, och man har inte haft någon särskilt rolig start på det äventyret. Man inledde med att förlora premiären mot IFK Göteborg, spelade därefter 0-0 i hemmapremiären mot Sirius och förlorade allra senast med 1-4 mot Elfsborg.

Jonas Thern har sagt att ”åker vi ur så åker vi ur för att vi är Värnamo”. Han planerar att hålla sin linje, låta laget spela sitt spel – och se hur långt det räcker. En beundransvärd mentalitet, men frågan är hur den kommer betala av sig. Mot topplag som Elfsborg och Malmö är det lätt hänt att man får en del mål i baken om man spelar offensivt som nykomling.

Malmö FF har haft en ganska så fin start på säsongen, med sju poäng på tre matcher. Premiärsegern mot Kalmar följdes upp av 1-1 mot Elfsborg, och det var visserligen inga övertygande insatser. Men i den senaste omgången besegrade man AIK med hela 3-0, och nu börjar man trampa igång på riktigt.

I en match där Värnamo väntas gå framåt, mot ett anfallsstarkt Malmö, tror vi att det kommer ramla in en del bollar. Vi spelar således ”över 2,5 mål”. Det finnes till 1,85 gånger insatsen, hos Bet365.

Vårt speltips: Över 2,5 mål

Odds: 1,85

Spelsida: Bet365

Annan betting inför matchen

Vi spelar på ”över 2,5 mål här. Men kolla gärna in fler odds på matchen.