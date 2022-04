IFK Norrköping - BK Häcken (20/4): Stream, speltips & odds

Vad: IFK Norrköping – BK Häcken Matchstart Kl. 19:00, den 20/4 Vart: Platinumcars Arena Live stream Discovery Plus TV-kanal: Discovery+ Extra 3 Speltips: Norrköping vinner (2,15 hos Bet365)

Inför

IFK Norrköping står på noll poäng så här långt in på säsongen.

BK Häcken har vunnit två matcher och förlorat en. Men man har sett ostadiga ut.

Senast lagen möttes vann Häcken med hela 5-0.

Statistik & startelvor

Streama Norrköping – Häcken

Det är inte alls svårt att hitta en IFK Norrköping – BK Häcken stream att se direkt på internet. För att titta på matchen på nätet ska ni bara skapa ett konto hos Discovery Plus, och där köpa ett sportabonnemang. När det är gjort kan ni streama alla matcher från Allsvenskan live.

Ni väljer fritt vilken enhet ni ska använda för att ha igång er IFK Norrköping – BK Häcken stream. Se din fotboll stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast eller annat, liknande verktyg kan ni dessutom koppla över er IFK Norrköping – Häcken live stream till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Matchen kommer också att sändas på TV, på Discovery+ Extra 3. Har ni den kanalen behöver ni inte ta till internet och streama Norrköping – Häcken.

Speltips & odds: Norrköping – Häcken

Norrköping har stått för en riktigt svag start på säsongen, och står efter tre omgångar på noll poäng. Visserligen har man haft två tuffa matcher i Stockholm senast, men premiären mot Varberg var under all kritik. Att Christoffer Nyman missade straff när laget hade chans att gå upp i 2-0-ledning mot Djurgården har också, givetvis, spelat in.

Men det är inte på planen Norrköping haft det som allra jobbigast. Lagets spelare Kristoffer Khazeni har blivit allvarligt sjuk och tvingats ta en paus från fotbollen. Såväl tränare Rikard Norling som flera spelare har pratat om hur tufft det varit för laget, och hur mycket det påverkat dem.

Häcken inledde säsongen med två segrar, mot AIK och mot Degerfors. Segern mot Degerfors var dock med knapp marginal, och man bjöd på målchanser som de kunde ha gjort tre mål på. Mot IFK Göteborg straffades man också för sin opålitliga defensiv, då man förlorade hemmaderbyt med 0-2.

Vi tror att Norrköping tar en efterlängtad seger här, framför sina fans. Man borde ha vunnit mot Djurgården i Stockholm senast, och tappade greppet om matchen vid straffmissen. Häckens defensiv har inte varit att lita på, och man kommer att få det tufft mot Norrköpings vassa offensiv.

Vi spelar den raka 1:an, som finnes till 2,15 gånger insatsen hos Bet365.

Annan betting inför matchen

