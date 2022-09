IFK Göteborg - Helsingborgs IF (12/9): Stream, speltips & odds

Streama IFK Göteborg – Helsingborg

Det är inte alls svårt att live streama IFK Göteborg – Helsingborgs IF, och för att se matchen direktsänt på internet behöver ni bara skaffa ett konto hos Discovery Plus. När det är gjort kan ni se alla matcher från Allsvenskan online.

Det går utmärkt att ha igång er IFK Göteborg – Helsingborg stream från såväl mobil som dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, för att titta på matchen direktsänt på TV.

Kvalitén på er IFK Göteborg – Helsingborgs IF live stream är hög, vad gäller både bild och ljud. Dessutom är kommentatorerna mycket kunniga, vilket förhöjer tittarupplevelsen extra mycket.

Speltips & odds: IFK Göteborg – Helsingborg

IFK Göteborg har stått för en helt ok säsong, och ligger på femte plats när nio omgångar återstår av Allsvenskan. Efter Malmös seger under söndagskvällen har man tillfälligt fallit ned till sjätte plats, men tack vare AIK:s förlust kan man gå upp till fjärde plats vid vinst mot Helsingborg på söndagen.

Senast Göteborg mötte Helsingborg vann man med 1-0 efter mål från Marcus Berg, och denne rutinerade anfallare fortsätter att vara avgörande för IFK. Han stod för en assist i segern mot Mjällby senast, och gjorde matchens två mål i vinsten mot Sirius dessförinnan. Totalt denna säsong står han på 11 mål och 5 assist. Han kommer givetvis att starta även denna match, och bli inte förvånade om han återigen står som matchhjälte.

Helsingborg kom upp som en nykomling med ovanligt starka ekonomiska muskler. Man har namn som Anders Lindegaard, Andreas Landgren och Rasmus Jönsson i truppen. Under sommaren har man dessutom förstärkt laget med Abbe Khalili, Thomas Rogne, Alexander Faltsets med mera. Trots alla stora namn, har man inte fått det att fungera och ligger näst sist i Allsvenskan.

Bland alla nyförvärv som kommit till Helsingborg under sommaren, är det kanske ett av de mindre namnkunniga tillskotten som kan komma att betyda som mest. Amar Muhsin, född och uppvuxen i Sverige med irakisk och bosnisk bakgrund, öste in mål för AFC Eskilstuna i Superettan under våren. I sin första allsvenska start – mot Värnamo i måndags – gjorde han två mål.

Göteborg har den här säsongen gjort det bra mot de lag man bör slå, men presterat dåligt mot topplag. Helsingborg tillhör den tidigare kategorin, och här tror vi på blåvit seger. Vi spelar den raka 1:an till 1.66 gånger pengarna hos Bet365.

