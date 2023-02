Vad: Helsingborgs IF – Trelleborgs FF, Allsvenskan Var: Olympia, Helsingborg När: Kl. 13:00, 26 februari Live stream: C More TV: Sportkanalen Speltips: Helsingborg vinner (1.85 hos Expekt)

Inför matchen

Helsingborg vann sin premiär med 5-0 mot Onsala. Trelleborg förorade mot Kalmar med 3-2.

Senast Helsingborg och Trelleborg möttes var i Superettan 2021. Då blev det 1-1, efter mål från Benjamin Acquah och Mattias Håkansson.

Senast lagen möttes i Allsvenskan på Olympia vann Helsingborg med 7-3. Rasmus Jönsson, Alexander Gerndt och Erik Sundin blev alla tvåmålsskyttar.

Statistik & startelvor

Streama Helsingborg – Trelleborg

Halva Skåne lär vilja live streama Helsingborg – Trelleborg på söndag eftermiddag, och här ger vi er information om hur ni bär er åt för att hitta en direktsändning till matchen. Det går nämligen att se matchen online hos C More, bara ni har ett konto och där har köpt ett sportabonnemang. Då kan ni se alla matcher från Svenska Cupen live.

Välj själv vilken enhet ni ska ha igång er Helsingborg – Trelleborg stream ifrån. Ni kan välja att titta på matchen via mobil, dator men likväl från surfplattan. Har ni en Chromecast tillgänglig kan ni dessutom koppla över er fotboll stream till TV-skärmen. Ett smidigt sätt för att få se matchen på TV.

Det är hög kvalitet på sändningen hos C More, och ni lär bli nöjda med er Helsingborgs IF – Trelleborgs FF live stream. Såväl bild som ljud och kommentatorer är av hög nivå.

Gå till C More

C More Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Helsingborg – Trelleborg live

Speltips & odds: Helsingborg – Trelleborg

Helsingborg var väldigt högprofilerade för att åka ur Allsvenskan ifjol. Anders Lindegaard, Abbe Khalili och Thomas Rogne är inte namn som brukar tillhöra lag som åker ur, men så blev det. Nu finns varken Lindegaard eller Khalili kvar i truppen, men väl Rogne och spelare som Andreas Landgren och Wilhelm Löeper. Det ska bara bli uppflyttning från Superettan, men först vill man göra det bra i Svenska Cupen.

Det började också på bästa sätt för Helsingborg. Man slog Onsala BK med 5-0, men nu trissas svårigheten på motståndet upp. Trelleborg denna söndag, och därefter Kalmar FF i vad som mycket väl kan bli en avgörande semifinal. Det är som bekant bara gruppvinnaren som tar sig vidare till nästa omgång, kvartsfinalen.

Trelleborg gjorde inte bort sig, men förlorade med 2-3, i sin premiär borta mot Kalmar FF. Mohammed Saeid gjorde båda mål för TFF, och det är en spelare som kommer att behöva fortsätta leverera om Trelleborg ska ha en bra säsong.

Här tror vi att Helsingborg vinner; lagets kvalitet är helt enkelt så mycket större. Laget har spelare på bänken som skulle gå rakt in i Trelleborgs elva. Vi spelar den raka 1:an, som finnes till 1.85 gånger insatsen hos Expekt.

Vårt speltips: Helsingborg vinner



Odds: 1.85

Spelsida: Expekt

Vill ni använda en oddsboost på era spel? Då rekommenderar vi er att läsa mer om detta via länken.

Annan betting på matchen

Ni får gärna titta in fler odds på Helsingborg – Trelleborg. Här under finner ni tre spelförslag.