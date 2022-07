Helsingborg - GIF Sundsvall (24/7): Stream, speltips & odds

Vad: Helsingborgs IF – GIF Sundsvall Matchstart Kl. 15:00, den 24/7 Vart: Olympia Live stream Discovery Plus TV-kanal: Discovery+ Extra 4 Speltips: Över 2,5 mål (1,66 hos Bet365)

Inför matchen

Helsingborg har floppat rejält så här långt, och ligger sist i Allsvenskan.

GIF Sundsvall ligger på kvalplats, och har inte heller gått särskilt bra.

GIF Sundsvall har fyra raka matcher utan förlust mot Helsingborg.

Statistik & startelvor

Streama Helsingborg – Sundsvall

Det är ingen svår match att hitta en Helsingborg – GIF Sundsvall live stream att se online på nätet. Allt ni behöver göra för att titta på matchen på internet är att skapa ett konto hos Discovery Plus, och där köpa ett sportabonnemang. När det är avklarat bläddrar ni er fram till alla Allsvenskan streams, och börjar se er match.

Välj själva om ni vill streama Helsingborg – Sundsvall via mobil, dator eller surfplatta. Det går nämligen utmärkt att se matchen direkt från valfri enhet. Har ni en Chromecast eller liknande kan ni dessutom koppla upp er fotboll stream till TV-skärmen, för att se matchen på TV istället.

Sändningen hos Discovery Plus håller hög nivå, vad gäller både bild och ljud. Dessutom är kommentatorerna och experterna mycket kunniga, vilket förhöjer tittarupplevelsen en hel del.

Gå till Discovery Plus

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Helsingborg – Sundsvall live

Speltips & odds: Helsingborg – Sundsvall

Tre nykomlingar tog sig upp till Allsvenskan till den här säsongen, och alla tre går svagt. Det lag som haft allra sämst poängskörd, inte bara av nykomlingarna utan av alla lag i serien, är Helsingborg. HIF, som vann Allsvenskan så sent som för elva år sedan, ligger sist och har tagit blott 7 poäng på 15 matcher. En enda seger har det blivit.

Under sommarfönstret har Helsingborg plockat in en hel del intressanta spelare. Först och främst förlängde man lånet med Armin Gigovic, vilket ar viktigt. Därefter värvade man in den förre Göteborgsförsvararen Thomas Rogne och Häckens Alexander Faltsetas. Som grädden på moset har man lånat in Rasmus Wiedesheim-Paul, som gjorde 33 mål på 39 starter för HBK i Superettan, innan han flyttade till Rosenborg – där han dock inte fått det att lossna.

GIF Sundsvall ligger på kvalplats, och är antagligen det allra svagaste laget i serien på pappret. Särskilt med tanke på att man ännu saknar sin långtidsskadade stjärna Linus Hallenius. Till skillnad från Helsingborg har man inte förstärkt laget överhuvudtaget under sommaren.

Den här matchen tror vi att Helsingborg vinner. Laget är i grunden starkare, och kan nog få sig ett lyft av nyförvärvens ankomst. Inte bara i dessa spelares bidrag i sig, utan även för att konkurrenssituationen förstärks och alla spelare blir tvungna att höja sig.

Vi spelar den raka 1:an, som finnes till 1,75 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: Helsingborg vinner



Odds: 1,75

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Titta gärna in lite spännande odds att spela på från Helsingborgs IF – GIF Sundsvall.