Hammarby - Falkenberg, 20/2: Stream, speltips & odds

Vad: Hammarby – Falkenberg Matchstart Kl. 17:30, den 20/2 Vart: Tele2 Arena Live stream C More TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Hammarby HT/FT (1,61 hos Bet365)

Streama Hammarby – Falkenberg live

Det är inte särskilt svårt att live streama Hammarby – Falkenberg. Det går att titta på matchen direkt på C More, så länge ni har ett konto med sportabonnemang. När det är ordnat kan ni ha igång er Hammarby – Falkenberg live stream direktsänt från valfri enhet. Titta på er fotboll live stream via mobil, dator eller surfplatta.

Har ni en Chromecast eller liknande kan ni välja att koppla över er Hammarby – Falkenberg stream till TV-skärmen, och på så sätt titta på matchen på TV. Kvalitén på sändningen är hög, oavsett vilken plattform ni ser matchen ifrån.

Gå till C More

Skapa ett spelkonto och sätt in minst 50 kronor

Streama Hammarby – Falkenberg live!

Speltips & odds: Hammarby – Falkenberg

Nästan 14 000 biljetter är sålda, och det blir en publikfest på ”Nya Söderstadion” denna söndag. Hammarby har en ny tränare och en hel del spännande nyförvärv på plats, och fansen ser verkligen fram emot den nya säsongen.

Milos Milojevic tog flyget till Trondheim, och trots att det inte blev någonting med Rosenborg var skadan redan skedd. Men ersättaren Martí Cifuentes verkar ha gjort ett väldigt gott intryck på alla i och omkring klubben. Han verkar vara något av en kombination av de två tidigare tränarna Stefan Billborn och Milojevic. Spelet liknar Billborns, men samtidigt har han en kravställning, inställning och bestämdhet som påminner om Milojevics. Det bästa av två världar, kan man hoppas.

Så hur kommer då Hammarby att spela denna säsong? Assisterande tränaren Imad Khalili har i alla fall sagt att mot Falkenberg ska man ha mycket boll men även ett högt bolltempo, och det är nog så vi kommer att få vänja oss med att se detta lag. Nyförvärven till mittfältet, Nahir Besara och Loret Sadiku, är båda bollskickliga och passar in bra i den fotboll Cifuentes vill spela.

Falkenberg har några tuffa år i ryggen. Laget åkte ur Allsvenskan år 2020, och åkte sedan ur Superettan år 2021. Under försäsongen 2022 har man förlorat alla sina träningsmatcher, och oron för att det ska bli en ny fiaskosäsong må ha smugit sig in i klubben. Inför denna säsong har man ändrat mycket, och bytt ut både tränaren och många spelare.

Med fansen i ryggen brukar det vara full fart från Hammarby redan från minut 1, och det förväntar vi oss även i den här matchen. Ledning i paus och seger efter full tid? Mycket troligt. Oddset på det är 1,61 gånger insatsen, och det spelas hos Bet365.

Vårt speltips: Hammarby HT/FT

Odds: 1,61

Spelsida: Bet365

Läs gärna vår Bet365-recension, där vi skriver om bettingsidan.