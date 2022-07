Hammarby - Elfsborg (17/7): Stream, speltips & odds

Vad: Hammarby IF – IF Elfsborg Matchstart Kl. 15:00, den 17/7 Vart: Tele2 Arena Live stream Discovery Plus TV-kanal: Discovery+ Extra 2 Speltips: Hammarby vinner (1,95 hos Bet365)

Inför matchen

Hammarby kommer från en hemmaseger mot IFK Göteborg med 3-0.

Elfsborg har precis kryssat mot Häcken och mot AIK.

Lagen möttes i semifinal av Svenska Cupen i våras. Då vann Hammarby med 1-0 efter mål från Nahir Besara.

Statistik & startelvor

Streama Hammarby – Elfsborg

Det är inte alls svårt att streama Hammarby – Elfsborg live på internet. Allt ni behöver göra för att se matchen direktsänt på nätet är att skaffa ett konto hos Discovery Plus, och där köpa ett sportabonnemang. När det är klart kan ni se alla matcher från Allsvenskan online.

Det är upp till er om ni vill ha igång er Hammarby – Elfsborg stream via mobil, dator eller surfplatta. Det går nämligen at att titta på fotboll live från valfri enhet hos Discovery Plus. Med hjälp av en Chromecast eller liknande kan du dessutom koppla över din sändning av matchen till TV-skärmen.

Vi tror att ni kommer att ha en mycket trevlig stund framför er Hammarby – Elfsborg stream, och att ni kommer att njuta av kvalitén på båda bild och ljud. Dessutom är kommentatorerna mycket kunniga.

Gå till Discovery Plus

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Hammarby – Elfsborg live

Speltips & odds: Hammarby – Elfsborg

Hammarbys säsong har varit en del upp och ner, men mestadels upp. Laget inledde fantastiskt starkt, i båda Allsvenskan och i Svenska Cupen, men hamnade sedan i en svacka. Efter segern mot IFK Göteborg med 3-0 senast, hoppas man nu att den svackan ska vara ett minne blott.

Trots tre mål framåt senast, kan man fortfarande ställa sig frågor kring målskyttet hos Hammarby. Ett mål gjorde på hörna, ett på straff och ett genom ett makalöst långskott från mittfältaren Nahir Besara. ”Bajen” saknar att lagets anfallare gör mål, och därför hugger man just nu på Alexander Jeremejeff från BK Häcken. Jeremejeff ser dock ut att ha bestämt sig för att stanna i Häcken, alternativt att flytta utomlands.

Men Hammarby har varit aktiva även gällande andra värvningar, under detta sommarfönster. David Concha, Pavle Vagic, Abdelrahman Saidi och Shaquille Pinas har alla redan hunnit presenteras. Vilka som får plats i matchtruppen till denna match är dock oklart.

Även Elfsborg är aktiva på värvningsfronten. Laget ser ut att kunna presentera de två hemvändarna Niklas Hult och Sebastian Holmén. Med dem i laget har man plötsligt en av Allsvenskans allra främsta försvarslinjer.

På hemmaplan är Hammarby otroligt starka, och här har man inte förlorat en enda match under säsongen. Elfsborg är samtidigt ett relativt svagt bortalag – med resultatraden 1-3-2 är man på plats 11 av 16 i bortatabellen. Vi tror att ett Hammarby, fulla av självförtroende efter storsegern senast, vinner här. Den raka 1:an finnes till 1,95 gånger insatsen hos Bet365, och spelas.

Vårt speltips: Hammarby vinner



Odds: 1,95

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Det finns massor av fina odds att spela på från Hammarby – Elfsborg, och här under finner ni några.