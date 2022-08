Hammarby - Degerfors (22/8): Stream, speltips & odds

Vad: Hammarby – Degerfors, Allsvenskan Var: Tele2 Arena, Stockholm När: Kl. 19:10, 22 augusti Live stream: Discovery Plus TV: Ingen kanal Speltips: Hammarby HT/FT (1,66 hos Bet365)

Inför matchen

Hammarby vann med 1-0 när lagen möttes i våras, efter att Edvin Kurtulus satt matchens enda mål på nick på hörna.

Lagen har mötts 15 gånger i modern tid, framförallt under åren Hammarby befann sig i Superettan. Av dessa matcher har ingen slutat oavgjort. Hammarby har vunnit 12.

Matchen har avspark 19:10, vilket skiljer sig från den normala avsparkstiden klockan 19:00.

Statistik & startelvor

Streama Hammarby – Degerfors

Det är inte alls svårt att live streama Hammarby – Degerfors. För att se matchen online på nätet, behöver ni bara skapa ett konto hos Discovery Plus och där köpa ett sportabonnemang. När det är gjort, kan ni se alla matcher från Allsvenskan live.

Ni kan se fotboll streams på Discovery Plus från valfri enhet. Titta på matcherna via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast eller liknande, då kan ni dessutom koppla över er Hammarby – Degerfors stream till TV-skärmen.

Kvalitén på sändningen hos Discovery Plus är hög, och det gäller såväl bild som ljud. Dessutom är kommentatorerna duktiga, vilket förhöjer upplevelsen på er Hammarby IF – Degerfors IF stream.

Speltips & odds: Hammarby – Degerfors

Hammarby har gått från klarhet till klarhet den här säsongen, med undantag av några få plumpar i protokollet. Senast tog man en lite ”fulare” seger, då man vann mot IFK Göteborg trots att spelet inte klaffade. Sådana segrar är viktiga om man vill vara en seriös guldkandidat.

Nu väntar hemmamatch mot Degerfors, som inte har haft någon rolig säsong. Klubben värvade en hel del intressanta spelare inför året, men det har inte fallit väl ut. Laget har drabbats av en hel del skador, och i ärlighetens namn har det inte sett bra ut när man haft en närmast fullskalig trupp heller.

Degerfors ligger på 15:e plats, dit man trillade ned efter att Helsingborg slog Sundsvall under söndagen. Nu är pressen på Degerfors att återta kvalplatsen, eller att på sikt och i bästa fall till och med nå säker mark.

I Degerfors spelar förre Hammarbyspelaren Nikola Djurdjic, som dock saknats ur lagets trupp de senaste omgångarna. Först var det av disciplinära skäl, när han varit ute på en bar kvällen efter match, och sedan var det på grund av skada. Troligtvis håller skadan honom borta från spel även här.

Vi tror hårt på Hammarby i den här matchen, och förutspår att man leder matchen i paus för att sedan vinna efter full tid. Oddset på det är 1,66 gånger pengarna, vilket finnes på Bet365.

Vårt speltips: Hammarby HT/FT



Odds: 1,66

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Det finns gott om odds att spela på till den här matchen. Här under hittar ni några.