Hammarby - AIK (15/5): Speltips, odds & inför

Hammarby och AIK möts i ett hett Stockholmsderby, som också är en tidig seriefinal! Ta del av vårt speltips med odds på matchen!

På söndag eftermiddag får vi se ett av de hetare Stockholmsderbyna på senare år, då tabellettan och tabelltvåan ställs emot varandra på Tele2 Arena. AIK toppar tabellen, men med en match mer spelad, före tvåan Hammarby.

Mycket står alltså på spel denna söndag, och vi ger er förutsättningarna inför sammandrabbningen. Ta del av speltips och odds till Hammarby – AIK!

Match: Hammarby – AIK Matchstart: Kl. 15:00, den 15/5 Vad: Allsvenskan Var: Tele2 Arena Live stream: Kommer snart TV-kanal: Discovery Plus Speltips: Under 2,5 mål (1,75 hos Bet365)

Inför matchen

Hammarby har inlett säsongen mycket starkt, men kommer från en svag match mot Kalmar FF.

AIK har gått otroligt starkt på sistone, och har hållit nollan i alla allsvenska matcher utom två denna säsong.

Senast lagen möttes vann Hammarby med 1-0 efter mål från Akinkunmi Amoo.

Statistik & startelvor

Speltips & odds: Hammarby – AIK

Hammarbys nye tränare Martí Cifuentes har fått en smakstart på jobbet. Han inledde med att vinna fem matcher i Svenska Cupen och därmed ta de grönvita till en final – som spelas om två veckor – och följde sedan upp med att vinna de fem första matcherna i Allsvenskan. Därefter har det dock blivit en poäng på två matcher, i form av ett kryss hemma mot Malmö och en förlust borta mot Kalmar.

Mot Malmö spelade ”Bajen” bra, och var närmast segern. Mot Kalmar däremot, såg det riktigt risigt ut. Laget kan fortfarande inte hantera att spela matcher på gräs, även om man visserligen lyckades vinna borta mot bottengänget Degerfors med 1-0. Tur då att matchen mot AIK är hemma på Tele2 Arenas snabba matta.

AIK inledde Allsvenskan med att förlora borta mot Häcken med 2-4. Därefter gjorde man några mindre justeringar och har fått ordning på mycket. Av de sju senaste matcherna har man vunnit sex, och hållit nollan i samtliga av dessa segrar. Enda förlusten kom borta mot Malmö FF, 0-3, vilket var siffror som var nog inte borde ha varit så pass stora.

Till den här matchen riskerar AIK att sakna kuggen Sebastian Larsson. För Hammarbys del har nyförvärvet Bubacarr Trawally tagits ut i matchtruppen för första gången under säsongen. Han har varit skadad under våren, men får förhoppningsvis debutera genom ett inhopp. Visst vore det väl något att hoppa in och sänka AIK i debuten?

Vårt speltips

Det här är en svår match att tippa. Hammarby har sett otroligt starka ut hemma denna säsong, men samtidigt är AIK otroligt svårbesegrade. Laget har hållit nollan i fem raka matcher, på vilka man avgått med tre 1-0-segrar och två 2-0-segrar.

I ligaspelet har Hammarby vunnit två matcher på hemmaplan och spelat oavgjort i en. Anfallsspelet har dock hackat något i de två senaste omgångarna, där man inte hittat nätet en enda gång. Däremot har försvarsspelet sett bättre ut än på många år, och innan matchen mot Kalmar hade man fyra raka hålla nollor. Det var många år sedan det skedde senast.

Med ett defensivt ramstarkt AIK, och ett Hammarby som också fått ordning på sitt försvar, tror vi att det blir ont om mål här. ”Under 2,5 mål” finnes till 1,75 gånger insatsen hos Bet365, och spelas.

Vårt speltips: Under 2,5 mål

Odds: 1,75

Spelsida: Bet365

Annan betting inför matchen

