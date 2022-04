Halmstads BK - Norrby IF (11/4): Stream, speltips & odds

Vad: Halmstads BK – Norrby IF Matchstart Kl. 19:00, den 11/4 Vad: Superettan, omgång 2 Live stream Discovery Plus TV-kanal: Discovery+ Extra 3 Speltips: Under 2,5 mål (1,80 hos Bet365)

Inför

Halmstad var det lag som släppte in näst minst mål i Allsvenskan ifjol, men åkte trots det ur.

Norrby var bara någon enstaka poäng från att nå positiv kvalplats i Superettan förra året, men får sikta på uppflyttning i år istället.

När lagen möttes senast, hösten 2020, vann Halmsta med 2-0 efter mål av Emil Tot Wikström och Joseph Baffo.

Statistik & startelvor

Streama Halmstad – Norrby online

Det är rätt enkelt att streama Halmstad – Norrby live på internet. För att se Superettan live streams direktsänt på internet behöver ni bara skaffa ett konto på Discovery Plus, och där köpa ett sportabonnemang. När det är gjort kan ni börja titta på er Halmstad – Norrby stream.

Det går bra att titta på fotboll streams hos Discovery Plus från vilken enhet du vill. Ha igång din sändning via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast kan du dessutom koppla över din Halmstad – Norrby live stream till TV-skärmen.

Vi kan lova er att kvalitén på er sändning kommer att hålla hög nivå, vad gäller såväl bild som ljud och kommentatorer.

Gå till Discovery Plus

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Halmstad – Norrby live!

Speltips & odds: Halmstad – Norrby

Halmstads BK var nykomlingar i Allsvenskan ifjol, men sejouren blev ettårig och nu är man tillbaka i Superettan. Det kändes dock länge som att HBK skulle hålla sig kvar i högsta divisionen, då man hade och än idag har en väldigt stabil defensiv. Endast ett lag (AIK) släppte in färre mål än Halmstad i fjolårets allsvenska. Men när målen framåt uteblir räcker det inte att släppa in i snitt färre än ett mål bakåt per match.

Halmstad har kvar många av sina nyckelspelare från ifjol, och har dessutom förstärkt truppen med Marcus Olsson och Villiam Dahlström. Premiären borta mot Örgryte var dock på väg att sluta illa efter ett tvåmålsunderläge, men under matchens sista fem minuter satte HBK två mål och nådde ett oavgjort resultat.

Norrby överraskade stort ifjol, då man var mycket nära att gå upp till Allsvenskan. Man föll under den sista omgången. I år siktar laget på att göra det ännu bättre, och att för första gången i klubbens historia ta sig upp i högsta divisionen. Laget tränas av Mohammed Ali Khan, och i truppen finns spelare som Ivo Pekalski, Anton Cajtoft och Ekin Bulut.

Norrby vann mot Dalkurd med 1-0 i sin premiär, och även om Halmstad spelade 2-2 i sin är man ett lag som oftast är inblandade i målsnåla matcher. Vi tror att det blir ont om mål i denna match, och spelar ”under 2,5 mål” till 1,80 gånger insatsen.

Vårt speltips: Under 2,5 mål

Odds: 1,80

Spelsida: Bet365

Ni är välkomna att kolla in oddsbonusar innan ni lägger era spel.

Annan betting inför matchen

Här hamnar vårt spel på under 2,5 mål. Men det finns annat att spela på, och ni får gärna kolla in andra odds på matchen.