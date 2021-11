Halmstads BK - Hammarby IF, 28/11: Stream, speltips & odds

Vad: Halmstads BK – Hammarby IF, Allsvenskan Matchstart Kl. 17:30, den 28/11 Vart: Gamla Ullevi, Göteborg Stream: Discovery Plus TV: Discovery+ Extra 3 Speltips: Hammarby vinner (2,45 hos Bet365)

Halmstad ligger två poäng ovanför kvalplats, och får gärna vinna här.

Hammarby har tre poäng upp till fjärdeplacerade Elfsborg, och fyra poäng upp till trean AIK.

Vårmötet lagen emellan var Milos Milojevics första som Hammarbytränare. Den slutade 1-1, efter att Halmstad kvitterat på tilläggstid.

En hel del personer lär vilja live streama Halmstad – Hammarby, när lagen möts på Örjans Vall på söndag. För att se matchen online är allt ni behöver ett konto på Discovery Plus, och så ett abonnemang på sidan. Fixar ni detta så kan ni se alla matcher från Allsvenskan direkt från valfri enhet.

Det är nämligen möjligt att se er Halmstad – Hammarby live stream via valfri enhet på Discovery Plus. Titta på fotboll live via mobil, dator eller surfplatta. Har du ett verktyg så som en Chromecast kan du dessutom koppla över din Halmstad – Hammarby stream till TV-skärmen, och se matchen där istället. Oavsett hur du väljer att se matchen kommer kvalitén att vara hög gällande såväl bild som ljud.

Speltips & odds: Halmstad – Hammarby

Halmstads BK har stått för en väldigt stabil säsong för att vara en nykomling. Laget har varit väldigt svåra att bryta ner, och har Allsvenskans näst bästa försvar om man ska tro målskillnaden. Endast AIK har släppt in färre mål än Halmstad, och där har givetvis mittlåset Andreas Johansson och Joseph Baffo mycket ros att förtjäna. Även tränaren Magnus Haglund och hans högre hand Pelle Olsson ska ha beröm för detta.

Offensivt har det däremot sett väldigt fattigt ut för HBK, som gjort minst mål i hela serien tillsammans med Örebro. Man lånade in Marcus Antonsson inför säsongen, vilket borde betyda målgaranti. Den tidigare målsprutan har dock agerat målsumpare i år, och inte lyckats ta tillvara på de lägen hans lagkamrater serverat honom.

Hammarby har som så ofta en säsong med höga toppar och djupa dalar. Man tog ett cupguld i somras och kvalade så när in till Europa Conference League, men har aldrig lyckats blanda sig i toppfajten på riktigt. Med två omgångar kvar lever ändå hoppet om att sluta topp fyra, men då är det bara sex poäng som gäller och dessutom flyt med övriga lags matcher.

Halmstad har varit väldigt svårslagna på hemmaplan den här säsongen, men har framförallt kryssat mycket. 3-9-2 är resultatraden, vilket gör laget till det tredje sämsta hemmalaget i Allsvenskan. Hammarby har kommit igång på sistone, och framförallt bortaspelet har blivit bättre. Senast slog man Degerfors borta, och för en månad sedan slog man Sirius borta.

När Hammarby, som trots allt är ett topplag, måste vinna mot bottenlaget och oddset på ”Bajen” är hela 2,45 gånger insatsen – då spelar vi. Hammarby vinner, till 2,45 gånger insatsen på Bet365, blir vårt spel.

