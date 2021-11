Grekland - Spanien (11/11): Stream, speltips & odds

Match: Grekland – Spanien Matchstart: Kl. 20:45, den 11/11 Vad: VM-kval, Grupp B Var: Atens Olympiastadion TV: TV12 Live stream: C More Speltips: Båda lag gör mål – Ja (2,20 hos Bet365)

Inför matchen

Grekland har fortfarande chans på andraplatsen i gruppen, men då krävs seger här.

Spanien kan ännu vinna gruppen, men måste då också vinna här.

När lagen möttes i Spanien, Granada, i våras slutade matchen 1-1.

Streama Grekland – Spanien live

För att streama Grekland – Spanien live är det inte mycket du behöver göra. Skaffa bara ett konto på C More, köp ett sportabonnemang och börja titta på Grekland – Spanien direktsänt på nätet. Sändningen av din fotboll stream håller hög kvalitet, gällande såväl bild som ljud och kommentatorer. På C More kan ni även hitta en Georgien – Sverige stream.

Det går lika bra att ha igång din Grekland – Spanien stream från mobil som från dator eller surfplatta. Har du en Chromecast eller liknande kan du dessutom koppla över din livesändning till TV-skärmen, och se matchen där.

Gå till C More

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Grekland – Spanien direkt!

Speltips & odds: Grekland – Spanien

Från början gällde Spanien som solklara favoriter till att vinna kvalgruppen, där Sverige och Grekland var de stora utmanarna. Med två omgångar kvar av kvalspelet leder Sverige gruppen, men spanjorerna har ändå förstaplatsen i egna händer. Grekland ligger på tredje plats, och kan om man slår Spanien och sedan får se Spanien tappa poäng mot Sverige sluta på andra plats i gruppen.

För att Spanien ska vinna gruppen krävs troligtvis seger här, och sedan en vinst mot Sverige i Sevilla. Spanien är givetvis favoriter mot Grekland, men det är knappast en match som bara är att spela av. Sverige hade exempelvis stora problem här senast, då man förlorade med 2-1. Dessutom nådde Spanien bara 1-1 mot Grekland när man mötte dem på hemmaplan.

Till den här samlingen har Spanien fått båda Ansu Fati skadad, och även Pedri, Mikel Oyarzabal . Täckningen är dock stor, och på de offensiva positionerna kan man ställa upp med spelare som Sergi Busquets, Álvaro Morata och Pablo Sarabia.

Även Grekland har en del avbräck. Den offensive mittfältaren Anastatios Bakasetas är avstängd, vilket är ett stort tapp då han varit inblandad i över hälften av Greklands mål under kvalet. Dessutom saknas försvararen Dinos Mavropanos, som gjort en väldigt fin säsong i Stuttgart så här långt. Bland de tillgängliga spelarna hittar vi bland annat Liverpooltalangen Konstatinos Tsimkas, som väntas starta som vänster wingback.

Det här är en match som båda lag måste vinna. Vinner inte Grekland är chansen på en andraplats helt borta, och vinner inte Spanien så tappar man chansen på förstaplatsen (såvida Sverige slår Georgien tidigare under kvällen). Båda lag kommer att behöva gå för det, vilket kan leda till en del desperation mot slutet av matchen för det lag som inte är tillfredsställt med resultatet.

Det är nu eller aldrig, och vi tror att denna desperation kommer att leda till mål. Spanien har under det här kvalet bara hållit två gånger, vilket var hemma mot Georgien och borta mot Kosovo. Annars har man alltid släppt till, och man har dessutom alltid gjort mål framåt.

Vi tror att båda lag gör mål, och spelar detta till fina oddset 2,20 gånger insatsen på Bet365.

Vårt speltips: Båda lag gör mål – Ja

Odds: 2,20

Spelsida: Bet365

Vill ni kan ni läsa vår Bet365-recension, och lära er om spelbolaget.