GAIS - Ängelholm (5/3): Stream, speltips & odds

Vad: GAIS – Ängelholms FF Matchstart Kl. 17:30, den 5/3 Vart: Gamla Ullevi, Göteborg Live stream C More TV: Ingen kanal Speltips: Under 2,5 mål (2,20 hos Unibet)

Inför

GAIS har förlorat båda sina matcher, och har målskillnaden 1-6.

Ängelholm har också åkt på två förluster, och har målskillnaden 2-7.

Senast lagen möttes, i Superettan 2017, vann GAIS med 7-0 respektive 5-1.

Statistik & startelvor

Streama GAIS – Ängelholm live

Det är enkelt att live streama GAIS – Ängelholm. Allt ni behöver göra för att se matchen online är att skapa ett konto på C More, köpa ett sportabonnemang och börja titta på matchen live. Ni väljer själva om ni ska ha igång er GAIS – Ängelholm stream via mobil, dator eller surfplatta.

Det går också att koppla över sändningen till TV-skärmen, och på så sätt titta på matchen på TV. För att göra det krävs att ni har en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande. Då kan ni föra över er fotboll stream till TV:n.

Vad gäller TV-sändning är det ingen kanal som visar matchen direkt. Ni får helt enkelt koppla över er GAIS – Ängelholm live stream med hjälp av Chromecast eller liknande för att se matchen på TV. Oavsett var och hur ni väljer att titta på matchen kan vi garantera god kvalitet på ljud och bild, och även på kommentatorer och experter.

Speltips & odds: GAIS – Ängelholm

GAIS och Ängelholm delar numera serie, i Division 1 Södra. Men de möts redan nu, och får därmed chans att känna på varandra en aning. Det är dessvärre en totalt betydelselös match som de två lagen drabbar samman i, en match som nästan är att betrakta som en träningsmatch med tanke på att inget av lagen har chans på avancemang till kvartsfinal i Svenska Cupen.

Ängelholm inledde cupspelet med att förlora med bara 1-2 mot IFK Värnamo, vilket får anses vara ett hyfsat resultat med tanke på att det skiljer två serier mellan lagen. Därefter blev det förlust med hela 1-5 mot Malmö FF, och sådana siffror är det inte kul att förlora med oavsett motstånd.

GAIS förlorade faktiskt med 1-5 mot Malmö de också, och åkte sen även de på en knapp förlust mot Värnamo med 0-1. Vi kan med andra ord förvänta oss en jämn match mellan GAIS och Ängenlholm, när de möts i Göteborg på lördag kväll.

GAIS är på pappret ett starkare lag, men det är alltid svårt att veta var man har lag som åkt ur en serie. 1,68 på den raka 1:an är knappast ett spel vi känner oss särskilt sugna på, men vi vill heller inte spela på något annat matchresultat i en så här pass svårtippad match.

Vi tror dock att det kommer att bli ont om mål i denna match. Två lag utan något att spela för är som bäddat för en seg och händelselös match. Vi spelar ”under 2,5 mål”, som finnes till 2,20 gånger insatsen hos Unibet.

Vårt speltips: Under 2,5 mål

Odds: 2,20

Spelsida: Unibet

