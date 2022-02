FC Midtjylland - PAOK Thessaloniki: Stream, speltips & odds (17/2)

Vad: FC Midtjylland – PAOK Matchstart Kl. 18:45, den 17/2 Vart: MCH Arena, Herning Live stream Viaplay TV-kanal: Ingen kanal Speltips: PAOK – insatsen tillbaka vid oavgjort (2,75 hos Bet365)

Streama FC Midtjylland – PAOK

Det är inte svårt alls att live streama FC Midtjylland – PAOK Thessaloniki. Det enda ni behöver göra för att se matchen direktsänt är att skaffa ett konto på Viaplay, och där köpa ett sportabonnemang. Det är nämligen den tjänst som står för Europa Conference League live streams i Sverige, och ni behöver således ha ett abonnemang där för att sätta igång en FC Midjtylland – PAOK stream att titta på.

Välj själv om ni vill ha igång er FC Midtjylland – PAOK live stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller annat verktyg så kan ni dessutom koppla över er fotboll stream till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Speltips & odds: FC Midtjylland – PAOK

FC Midtjylland kliver in som favoriter till den här matchen, åtminstone till hemmamötet. Den danska klubben, som grundades så sent som 1999, har haft en fantastiskt fin utveckling under de senaste åren. Man har vunnit Superligaen 2015, 2018 och 2020, och leder ligan just nu också.

Man har byggt en modell utifrån att värva ungt, utveckla och sedan sälja dyrt. I januari sålde man exempelvis Jens Cajuste för uppemot 100 miljoner kronor, och han är bara ett av alla exempel. Men man spenderade också på att hämta spelare in – Edward Chilufya köptes från Djurgården för omkring 20 miljoner kronor, och det skulle inte förvåna många om han säljs för minst det dubbla om något år.

Klubben har också jobbat mycket på att bygga sitt varumärke, och värvningen av veteranen Vágner Love får räknas som en del av det arbetet. Det återstår att se om han får spela denna afton.

Den danska säsongen är på paus just nu, och Midtjylland har således inte spelat någon tävlingsmatch sedan Europa League-gruppspelet i december.

PAOK går starkt i Grekland, där man ligger på andra plats bakom Olympiakos. Man har inte förlorat på hela 14 matcher, och ser väldigt svårbesegrade ut.

FCM gäller som sagt som favoriter i den här hemmamatchen, om vi ska tro oddsen. Vi håller dock inte med. Vi håller PAOK högre just nu, möjligtvis att det slutar oavgjort. Därför spelar vi ”PAOK – insatsen tillbaka vid oavgjort”. Spelet ger 2,75 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: PAOK – insatsen tillbaka vid oavgjort

Odds: 2,75

Spelsida: Bet365

