FC Köpenhamn - Manchester City (11/10): Stream, speltips & odds

Vad: FC Köpenhamn – Manchester City, Champions League Var: Parken När: Kl. 18:45, 11 oktober Live stream: C More TV: Ingen kanal Speltips: Över 3,5 mål (1.90 hos Bet365)

Inför matchen

Manchester vann mot FC Köpenhamn med 5-0 senast. Erling Braut Haaland stod då för två mål.

Svenske Roony Bardghji hoppade in i FC Köpenhamns senaste match, och stod då för lagets enda mål.

Huruvida Bardghji får chansen från start här är osäkert. Viktor Claesson däremot kommer att starta.

Statistik & startelvor

Streama FC Köpenhamn – Manchester City

Det är inte särskilt svårt att hitta en FC Köpenhamn – Manchester City live stream att se online på internet. Allt som krävs för att se matchen online på nätet är att skaffa ett konto på Viaplay, och där köpa ett sportabonnemang. När det är gjort kan ni se alla matcher från Champions League live.

Det går att ha igång er FC Köpenhamn – Manchester City stream direkt från valfri enhet. Se matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll stream till TV-skärmen, för att titta på matchen på TV.

Kvalitén som ni som väljer att streama FC Köpenhamn – Manchester City kommer att möta är hög, vad gäller både bild och ljud. Dessutom är kommentatorerna och studion av väldigt hög kvalitet, vilket höjer tittarupplevelsen än mer.

Gå till C More

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama FC Köpenhamn – Manchester City live

Speltips & odds: FC Köpenhamn – Manchester City

FC Köpenhamn har fått en tuff start på Champions League-spelet, och har efter tre matcher fortfarande inte gjort ett mål. Det ska dock sägas att man haft otur med lottningen, då man hamnat i dödens grupp tillsammans med Manchester City, Sevilla och Dortmund. Den poäng man tog hemma mot Sevilla ska man vara glad för.

Det är just här i Parken som poängen framför allt måste komma, om man ska ha en chans att knipa tredjeplatsen som man faktiskt just nu bara missar på grund av ett måls sämre målskillnad än Sevilla. Blir det ny poäng då, hemma mot Manchester City? Att döma av matchen mellan FCK och City i förra veckan var det mer än spelplats som avgjorde, och det ska nog väldigt mycket till för att danskarna kan störa på tisdag kväll – även om City så skulle vila hela startelvan.

Vi väntar oss dock att City, som kan vara världens bästa lag just nu, ställer upp med i princip bästa elva. Julian Álvarez och Sergio Gómez lär få chansen, men annars blir det nog ungefär samma spelare som alltid. FCK kommer givetvis att toppa laget, och det återstår att se om Roony Bardghji – som gjorde sitt första mål för säsongen när han hoppade in mot Nordsjaelland senast – får kliva in från start. Om inte blir det säkerligen ett nytt inhopp åtminstone.

City bjöd på en stor show senast lagen möttes, och lagets tre senaste matcher har innehållit totalt 18 mål. Oddset på över 3,5 mål finnes till 1,90 gånger insatsen hos Bet365, vilket enligt oss är klart spelvärt. Det spelas.

Vårt speltips: Över 3,5 mål



Odds: 1.90

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Det finns väldigt många odds på FCK – Manchester City. Här under hittar ni tre spelförslag.