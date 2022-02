Eskilsminne - AIK: Stream, speltips & odds (27/2)

Vad: Eskilsminne – AIK Matchstart Kl. 15:15, den 27/2 Vart: Harlyckans IP Live stream C More TV: C More Fotboll Speltips: AIK vinner och håller nollan (1,53 hos Bet365)

Inför

AIK vann sin första cupmatch mot Örgryte med 2- 0.

Eskilsminne skrällde sig till 0-0 mot Örebro i sin premiär.

Häromåret ställdes Eskilsminne mot Hammarby i cupen. Då nådde man oavgjort.

Startelvor & statistik

Streama Eskilsminne – AIK

Det är inte alls svårt att live streama Eskilsminne IF – AIK direkt på internet. Allt ni behöver göra för att se matchen online är att skaffa ett konto på C More, och där köpa ett sportabonnemang. När ni gjort det kan ni koppla upp er Eskilsminne – AIK stream direktsänt från valfri enhet.

Titta på er fotboll stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni dessutom en Chromecast, Apple TV eller liknande så kan ni koppla över er livesändning till TV-skärmen, och på så sätt titta på er Eskilsminne – AIK live stream på TV.

Matchen kommer även att TV-sändas, på C More Fotboll, vilket innebär att har du den kanalen i ditt utbud så kan du titta på matchen på TV. Saknar du däremot kanalen, så kan du som sagt ändå koppla din sändning av matchen till TV-skärmen.

Speltips & odds: Eskilsminne – AIK

Det har inte hänt särskilt mycket i AIK:s trupp under vintern, utan klubben har istället omgärdats av snacket om att John Guidetti ska vara på väg in. Det sägs dock vara en stor skillnad mellan spelarens lönekrav och vad AIK är beredda att erbjuda, och affären drar ut på tiden. Anfallaren sitter på ett mycket välbetalt kontrakt i Alavés, där han är lagets bäst betalde spelare trots att han knappt spelar.

Men AIK sitter knappast i skiten med den trupp man har, även utan Guidetti. Nabil Bahoui och Nicolás Stefanelli är inte direkt några dåliga anfallare, och man har dessutom hämtat in den spännande, kenyanske anfallaren Henry Atola. Atola blev tvåmålsskytt i träningsmatchen mot Sandviken i tisdags.

I cupmatchen mot Örgryte var det Nabil Bahoui som blev tvåmålsskytt, när AIK segrade med 2-0. Eskilsminne i sin tur, spelade 0-0 mot Örebro. En mycket stark prestation. Så sent som år 2008 spelade Eskilsminne i Division 5, men man klättrade snabbt genom seriesystemet upp ända till Division 1. Nu är man dock tillbaka i 2:an.

AIK:s stora styrka har länge varit defensiven, och vi tror att den kommer att leda laget till ännu en stabil seger. Vi spelar ”AIK vinner och håller nollan”, som finnes till 1,53 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: AIK vinner och håller nollan

Odds: 1,53

Spelsida: Bet365

