Empoli - Milan, 22/12: Stream, speltips & odds

Vad: Empoli – Milan Matchstart Kl. 20:45, den 22/12 Vart: Stadio Carlo Castellani Live stream Bet365 TV-kanal: Sportkanalen Speltips: Milan vinner (1,80 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Empoli är nykomlingar, och har stått för en fantastisk höst som tagit laget till åttonde plats.

Milan ligger trea, och lagets fina start har runnit ut i sanden.

Senast lagen möttes var våren 2019, och då vann Milan med 3-0. Målskyttar var Krzysztof Piatek, Franck Kessié och Samu Castillejo.

Streama Empoli – Milan live

Speltips & odds: Empoli – Milan

Årets kanske största positiva överraskning i Serie A denna säsong stavas Empoli. Nykomlingen har tagit ligan med storm, och ligger på 9:e plats alldeles bakom Juventus och Lazio. Man har just nu fem raka ligamatcher utan förlust, under vilka man besegrat bland annat Fiorentina och Napoli.

En av spelarna i Empoli som är intressanta att följa, inte minst i den här matchen, är Patrick Cutrone. Cutrone är en Milanprodukt, som gjorde det riktigt bra när han slog igenom som 19-åring. Under sin första säsong med regelbunden speltid nätade han hela tio gånger, och tog sig till Milanfansens hjärtan med sin bakgrund inom klubben och sin inställning. Men prestationerna dalade av, och anfallaren har några sämre säsonger bakom sig. Nu är han inlånad till Empoli från Wolves.

Gästande Milan får klara sig utan Zlatan Ibrahimovic i den här matchen, då han överansträngt sitt knä under en träning i dagarna. Tur då att Olivier Giroud är tillbaka från skada, och att fransmannen gjorde ett positivt intryck under sin comeback då han hoppade in mot Napoli i söndags.

Empoli må ha gått starkt denna säsong, men när de möter ett revanschlystet Milan lär de få det svårt. Milan gjorde faktiskt en ganska bra match mot Napoli senast, enligt Stefano Pioli en av lagets allra bästa, men hade inte marginalerna med sig. Mot nykomlingen Empoli ska det bara vara tre poäng, och det tror vi att laget ordnar. Vi spelar den raka 2:an, som finnes till det fina oddset 1,80 gånger insatsen. Spelet hittas hos Bet365.

Vårt speltips: Milan vinner

Odds: 1,80

Spelsida: Bet365

Du får gärna läsa vår Bet365-recension, som du finner via länken.