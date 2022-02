Elfsborg - GIF Sundsvall, 19/2: Stream, speltips & odds

Vad: Elfsborg – GIF Sundsvall Matchstart Kl. 13:00, den 19/2 Vart: Borås Arena Live stream C More TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Elfsborg vinner (1,50 hos Unibet)

Streama Elfsborg – GIF Sundsvall

Intresset för att live streama Elfsborg – GIF Sundsvall lär vara relativt stort. Det är den första tävlingsmatchen, och många kommer att vilja titta när dessa lag möts. Hur gör man då för att hitta en IF Elfsborg – GIF Sundsvall stream att se direktsänt på nätet? Det ska vi visa er.

Det är C More som sitter på rättigheterna till att sända Svenska Cupen, och för att titta på Elfsborg – GIF Sundsvall live ska du således ha ett konto med sportabonnemang på deras tjänst. När du ordnat det kan du sätta igång din fotboll stream från valfri enhet. Se din Elfsborg – GIF Sundsvall live stream via mobil, dator eller surfplatta. Har du en Chromecast eller liknande kan du dessutom koppla över din sändning till TV-skärmen.

Gå till C More

Skapa ett spelkonto och sätt in minst 50 kronor

Streama Elfsborg – GIF Sundsvall live!

Speltips & odds: Elfsborg – GIF Sundsvall

De här tidiga tävlingsmatcherna är alltid intressanta. De låter sig de var lagen står, hur nyförvärven ser ut och kan ge dig en fingervisning om vad vi har att förvänta oss av lagen i fråga. Särskilt intressanta är de om lagen har nya tränare. I Elfsborg och Sundsvall är det fortsatt Jimmy Thelin och Henrik Åhnstrand som styr, och vi väntar oss således inga större förändringar.

Efter en lång inkörningsperiod för Thelin fick han verkligen ordning på Elfsborg år 2020, då man slutade på en andraplats. Ifjol blev det några steg nedåt tabellmässigt, till en femteplats, men man tog faktiskt fyra fler poäng än året innan.

Sedan förra säsongen har det skett några förändringar i Elfsborgs trupp. Frederik Holst, Marokhy Ndione och Christopher McVey har lämnat, men förstärkningarna är intressanta. Vi har hemvändaren Gustav Henriksson, som gjorde knappt två säsonger i österrikiska Wolfsberger, och dessutom har mittbacksgiganten Maudo Jarjué köpts loss från Austria Wien. Sedan har man hämtat två förstärkningar från norska andraligan. Lovordade mittfältaren Michael Baidoo, och så målsprutan Oscar Aga. Aga gjorde 24 mål på 28 matcher förra säsongen, och är född 2001.

GIF Sundsvall drabbades av en tung smäll när nyckelspelaren Linus Hallenius åkte på en korsbandsskada i träningsmatchen mot AIK. Pontus Engblom kommer att få dra ett tungt lass i anfallet, och hoppas få hjälp av nyförvärvet Saku Ylätupa. Dessutom har man förstärkt målvaktsposten genom att hämta in Oscar Linnér. Det kan visa sig bli ett riktigt bra tillskott.

Här tror vi att Elfsborg vinner. Laget tillhör toppen av Allsvenskan, och GIF Sundsvall har precis tagit sig dit. Den raka 1:an finnes till 1,50 gånger insatsen hos Unibet, och blir vårt spel.

Vårt speltips: Elfsborg vinner

Odds: 1,50

Spelsida: Unibet

Läs gärna vår Unibet-recension, som vi har skrivit ihop.