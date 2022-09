Dortmund - FC Köpenhamn (6/9): Stream, speltips & odds

Vad: Dortmund – FC Köpenhamn, Champions League Var: Signal Iduna Park När: Tisdag 6 september, kl. 18:45 Live stream: C More TV: Ingen kanal Speltips: Dortmund HT/FT (1,90 hos Bet365)

Inför matchen

Dortmund står på 12 poäng av 15 möjliga i Bundesliga, och ligger tvåa efter Freiburg.

FCK har resultatraden 4-0-4, och ligger 6:a i Superligaen.

Den svenske supertalangen Roony Bardghji är småskadad och lär inte spela den här matchen.

Speltips & odds: Dortmund – FC Köpenhamn

Dortmund sålde sin superstar Erling Braut Haaland inför säsongen, men laget verkar inte ha tappat så mycket i kvalitet för det. Inledningen av säsongen har gått bra, åtminstone. Fyra segrar på fem matcher, men så har man hunnit med en klassisk Dortmund-match också. Man ledde mot Werder Bremen med 2-0 när klockan tickade upp i minut 88, men lyckades förlora med 2-3. Annars har det varit flera otypiska Dortmundmatcher, där man tagit tre av sina trepoängare genom 1-0-segrar.

Nu har det blivit dags för Dortmunds första match i Champions League för den här säsongen, när man tar emot FC Köpenhamn. Dortmund har hamnat i en tuff Champions League-grupp, och vill man ta sig vidare är det här en match man bara ska vinna. FC Köpenhamn å sin sida, får nog redan nu hoppas att någon av Dortmund, Sevilla och Manchester City floppar och att FCK lyckas sno åt sig tredjeplatsen.

FCK går alltid in som underdogs till en match mot Dortmund, men särskilt mycket just nu. Saker står inte särskilt bra till i klubben, som står på fyra segrar och fyra förluster åtta omgångar in i seriespelet. Viktor Claesson mer eller mindre bär laget på sina axlar just nu, och han skulle behöva lite hjälp av Roony Bardghji och Akinkunmi Amoo, som båda dragits med skador på sistone.

Vi tror att Dortmund vinner den här matchen utan snack. Ledning i paus, för att sedan vinna efter full tid. ”Dortmund leder i halvtid och vinner efter full tid”, spelas till 1,90 gånger pengarna hos Bet365.

Vårt speltips: Dortmund HT/FT



Odds: 1,90

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

