Djurgården - Landskrona BoIS (20/2): Stream, speltips & odds

Vad: Djurgården – Landskrona BoIS, Svenska Cupen Var: Tele2 Arena, Stockholm När: Kl. 18:30, 20 februari Live stream: C More TV: C More Fotboll Speltips: Djurgården HT/FT (1.54 hos Expekt)

Inför matchen

Djurgården har inför säsongen förstärkt laget med Kalmars norske stjärna Oliver Berg, som väntas gå rakt in i startelvan här.

Landskrona BoIS har vunnit Svenska Cupen en gång, vilket är lagets enda titel. Det skedde år 1972.

Övriga lag i gruppen är Brommapojkarna och Örebro. Endast gruppvinnaren avancerar till kvartsfinal.

Statistik & startelvor

Streama Djurgården – Landskrona BoIS

Det är C More som sitter på sändningsrättigheterna till Svenska Cupen, och för att kunna se matcherna från tävlingen online behöver ni således ha ett C More-konto, och därtill ett sportabonnemang på tjänsten. När det är ordnat kan ni live streama Djurgården – Landskrona BoIS, och se alla matcher från Svenska Cupen.

Ni bestämmer själva vilken enhet ni ska titta på er Djurgårdens IF – Landskrona BoIS stream ifrån. Det går att titta på matchen via mobil, dator men också från surfplattan. Med hjälp av en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, för att på så sätt titta på matchen på TV.

Vi har all anledning att tro att ni kommer bli nöjda med er Djurgården – Landskrona live stream. Sändningen håller god kvalitet vad gäller både bild och ljud, och dessutom är kommentatorerna duktiga.

Gå till C More

C More Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Djurgården – Landskrona BoIS live

Speltips & odds: Djurgården – Landskrona BoIS

Djurgården har varit ett av de mest pålitliga lagen i svensk fotboll under de senaste åren, då man prenumererat på topplaceringar under ledning av Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Ifjol blev det en andraplats bakom BK Häcken, och i år är det bara att sikta på guldet.

Även i Svenska Cupen har Djurgården nått framgång på senare tid, då man vann turneringen 2018. Därefter har det inte blivit några finaler.

Då Djurgården säkrade Europaplats genom sin placering i Allsvenskan ifjol, ”behöver” man inte vinna cupen nu vad gäller att ordna Europaspel. Men cupen är fortfarande en titel, och vi väntar oss ett Djurgården som ger sitt allt i varje match.

Djurgården har framför allt tappat Hjalmar Ekdal, Emmanuel Banda och Kalle Holmberg sedan ifjol. Men man har förstärkt bra, med spelare som Oliver Berg, Jacob Bergström och Lucas Bergvall.

Landskrona BoIS har stått för ett par starka säsonger i Superettan, där man varit nära att nå uppflyttning. Men man har fallit ihop mot slutet, och inte lyckats ta sig tillbaka till finrummet. Men man får åtminstone chansen att ställas emot allsvenska topplag i cupen, först Djurgården och sedan Brommapojkarna i nästa match. Sedan kan det givetvis bli ännu mer, om man tar sig vidare till kvartsfinal.

Här tror vi att Djurgården vinner bekvämt. Vi spelar ”Djurgården leder i halvtid och vinner i fulltid” till 1.66 gånger insatsen. Spelet finnes hos Expekt.

Vårt speltips: Djurgården HT/FT



Odds: 1.54

Spelsida: Expekt

Vill ni använda en oddsboost på era spel? Då rekommenderar vi er att läsa mer om detta via länken.

Annan betting på matchen

Det finns massor av odds att spela på på Djurgården – Landskrona BoIS. Nedan finner ni tre spelförslag.