Vad: Djurgårdens IF – Degerfors IF Matchstart Kl. 19:10, den 4/4 Vart: Tele2 Arena Live stream Discovery Plus TV-kanal: Discovery+ Extra 1 Speltips: Djurgården vinner och håller nollan (2,40 hos Bet365)

Inför

Djurgården gjorde en ok insats i Svenska Cupen, där man var förtjänta av mer i förlustmatchen mot Malmö FF.

Degerfors inledde cupen bra, men förlorade sista gruppspelsmatchen med 1-5 mot Elfsborg.

Ifjol vann Djurgården hemmamatchen mot Degerfors med 3-2.

Statistik & startelvor

Streama Djurgården – Degerfors live

Det är inte på något sätt svårt att live streama Djurgården – Degerfors online. För att se matchen direktsänt på nätet behöver ni bara skaffa ett konto hos Discovery Plus, och där sätta in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni börja titta på alla matcher från Allsvenskan live. Då kan ni alltså också se Norrköping – Varberg live.

Det går bra att ha i gång er Djurgården – Degerfors stream via mobil, dator såväl som surfplatta. Oavsett enhet kan ni titta på matchen, och med hjälp av verktyg så som en Chromecast kan ni dessutom koppla över er fotboll stream av matchen till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Vi hoppas att ni som ser fram emot att titta på er Djurgården – Degerfors live stream får en trevlig stund framför fotbollen.

Speltips & odds: Djurgården – Degerfors

Djurgården stod för en stark säsong ifjol, särskilt inledningsvis. Redan efter några omgångar utropade experterna en ”tvålagssvenska”, där Djurgården och Malmö alltså skulle sticka iväg och tidigt göra upp om guldet på egen hand. När säsongen sedan var slut avgjordes guldstriden i den sista omgången, och Djurgården slutade varken 1:a eller 2:a.

Till den här säsongen vågar vi ändå säga att Djurgården blivit ännu starkare, åtminstone på pappret. Särskilt anfallet har verkligen förstärkts, inte minst i värvningen av fjolårets succéspelare Victor Edvardsen från just Degerfors. En anfallare av klass var precis vad Djurgården behövde, och han lär definitivt kunna komma upp i tvåsiffrigt antal mål. Även på kanterna har man förstärkt i form av norske Wikheim och svenskmontenegrinen Sead Haksabanovic. ”Haksa” har visserligen bara kontrakt våren ut, men lär kunna avgöra en del matcher under den tiden.

Degerfors har också förstärkt laget med en hel del intressanta spelare. Bland de som kommit in finner vi bland annat Dijan Vukojevic, som öste in mål för Norrby i Superettan ifjol. Han är tänkt att ersätta Edvardsen. Man har även hämtat in Varbergs snabba ytter Daniel Krezic, och intressanta costaricanen Diego Campos från norska ligan.

Djurgården har inte övertygat med sina prestationer under försäsongen, men man har ändå lyckats vinna de flesta av sina matcher. Vi tror att laget står för en stabil prestation, och avfärdar Degerfors kontrollerat. ”Djurgården vinner och håller nollan”, spelas till 2,40 gånger insatsen.

Vårt speltips: Djurgården vinner och håller nollan

Odds: 2,40

Spelsida: Bet365

Annan betting inför matchen

Vi tror på en stabil seger för Djurgården. Men det finns fler intressanta odds på matchen, och nedan finner vi några.