Djurgården - Brage, 21/2: Stream, speltips & odds

Vad: Djurgården – Brage Matchstart Kl. 19:00, den 21/2 Vart: Tele2 Arena Live stream C More TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Djurgården -1,5 (1,60 hos Unibet)

Streama Djurgården – Brage live

Det är många som kommer att vilja live streama Djurgården – Brage, för att se denna match i början av tävlingssäsongen. Men hur gör man för att titta på matchen live? För att hitta en Djurgårdens IF – IK Brage live stream behöver ni ett konto på C More, och där även ett sportabonnemang. Då kan ni se matchen live. Då kan ni också bland annat streama Hammarby – Falkenberg.

Det är upp till er om ni ska titta på er fotboll live stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, Apple TV, Samsung TV, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er Djurgården – Brage stream till TV-skärmen, och på så sätt titta på matchen på TV istället.

Gå till C More

Skapa ett spelkonto och sätt in minst 50 kronor

Streama Djurgården – Brage live!

Speltips & odds: Djurgården – Brage

Djurgården gjorde en bra säsong i Allsvenskan ifjol, då man slutade på tredje plats. Tredjeplatsen gör att man redan säkrat kvalspel till Europa Conference League, och den moroten får man därmed inte i årets upplaga av Svenska Cupen. Men en titel är fortfarande en titel, och DIF kommer antagligen att göra sitt bästa för att vinna den. Många djurgårdare minns med glädje cupguldet från 2018, som var starten på en väldigt ljus period för klubben då man även vunnit Allsvenskan.

Sedan fjolårssäsongen har det hänt en del med Djurgårdens trupp. Man har tappat en del spetsspelare i Edward Chilufya och Jacob Une Larsson, men även hämtat in spets. Victor Edvardsen var en av Allsvenskans klart bästa anfallare ifjol, och norske Gustav Wikheim sågs som en supertalang för några år sedan. Idag har han hunnit fylla 28 år, och bör kliva in i sina bästa fotbollsår just nu. Sedan har Djurgården även värvat landslagsmeriterade vänsterbacken Pierre Bengtsson.

Brage slutade på 10:e plats i Superettan förra säsongen, och det är väl ingen vild gissning att man hamnar ungefär där även i år. I cupen hoppas man kunna skrälla mot lag som Djurgården och Halmstads BK.

Även Brage har gjort en del förändringar i spelartruppen inför säsongen. De mest anmärkningsvärda är tappen av Leonard Pllana och Robbin Sellin. Av de som anslutit tror vi mycket på Adil Titi, som kommit in från IFK Göteborg, och på Samouil Izountouemoui från Dalkurd.

Djurgården gäller givetvis som klara favoriter i den här matchen, och vi tror att man löser en seger utan problem. Medan man själv är ett topplag i Allsvenskan är Brage närmare botten än toppen av Superettan. ”Djurgården -1,5 i handikapp” ger 1,60 gånger insatsen hos Unibet, och spelas. Spelet innebär att Djurgården måste vinna matchen med minst två mål.

Vårt speltips: Djurgården -1,5 i handikapp

Odds: 1,60

Spelsida: Unibet

Läs för all del vår recension om Unibet, där ni kan se vad vi har att säga om bettingsidan.