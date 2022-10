Djurgården - AIK (16/10): Stream, speltips & odds

Vad: Djurgårdens IF – AIK, Allsvenskan Var: Tele2 Arena, Stockholm När: Kl. 15:00, 16 oktober Live stream: Discovery Plus TV: Discovery+ Extra 1 Speltips: AIK vinner – insatsen tillbaka vid oavgjort (2.62 hos Bet365)

Inför matchen

Djurgården har siktet inställt på guldet, medan AIK hoppas på att sluta topp tre. Mycket på spel denna söndagseftermiddag.

Djurgården har vunnit två raka matcher mot Genk i Europa, men har två raka förluster i Allsvenskan.

AIK har fyra raka derbysegrar mot Djurgården. Senast vann man med 1-0 efter mål av Nicolás Stefanelli.

Statistik & startelvor

Streama Djurgården – AIK

Det är inte alls svårt att live streama Djurgården – AIK. Allt som krävs för att se matchen direktsänt på nätet är att skaffa ett konto hos Discovery Plus, och där köpa ett sportabonnemang. När det är gjort kan ni ta del av Allsvenskan live streams från alla matcher.

Ni väljer själva vilken enhet ni ska använda för att titta på er Djurgården – AIK live stream. Titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll stream till TV-skärmen, för att se matchen på TV.

Vi tror att ni kommer att bli mycket nöjda med er Djurgården – AIK stream. Sändningen håller hög kvalitet, vad gäller både bild och ljud. Dessutom är kommentatorerna till matchen och experterna i studion mycket kunniga.

Speltips & odds: Djurgården – AIK

Trots att Djurgårdens säsong har höjts till skyarna medan AIK fått stor kritik för sin, skiljer det faktiskt bara fyra poäng lagen emellan. Djurgården siktar på att ta guldet, medan AIK nog ska vara nöjda om man slutar topp tre.

Djurgården har blandat och gett på sista tiden. I Allsvenskan kommer man från två raka förluster, där spelet dessutom varit knackigt. I Europa Conference League däremot har man tagit två raka vinster mot belgiska storklubben Gent, och är klart för sextondelsfinal.

AIK har också stått för blandade prestationer i de senaste matcherna, men framförallt har man presterat dåligt. Under den senaste månaden har man mött Varberg, Degerfors, Sirius och Helsingborg, men bara lyckats vinna mot en av dessa på pappret svaga motståndare.

När det kommer till derbyn är tabelläget och formen mindre väsentligt än i andra matcher. Att Djurgården haft det svårt i derbyn i de senaste tio åren har knappast undgått någon, och vi misstänker att de står för ännu en plattmatch här. Man har förlorat sina fyra senaste matcher mot AIK, och här spår vi en femte rak förlust. Det oavgjorda resultatet utesluts dock inte, och vi väljer att spela ”AIK vinner – insatsen tillbaka vid oavgjort”. Det finnes till 2.62 gånger pengarna, hos Bet365.

Vårt speltips: AIK vinner – insatsen tillbaka vid oavgjort



Odds: 2.62

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Det finns mängder av odds på matchen. Kolla in tre spelförslag nedan.