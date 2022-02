BP - Djurgården: Stream, speltips & odds (27/2)

Vad: BP – Djurgården Matchstart Kl. 13:00, den 27/2 Vart: Grimsta IP Live stream C More TV: C More Fotboll Speltips: Djurgården HT/FT (1,95 hos Bet365)

Inför

BP spelade 1-1 mot Halmstads BK i sin premiärmatch.

Djurgården såg svaga ut, men besegrade till slut Brage med 1-0.

BP har vunnit de två senaste matcherna mot Djurgården.

Startelvor & statistik

Streama BP – Djurgården

Det är faktiskt ganska enkelt att streama BP – Djurgården live, men för att se matchen krävs att ni har ordnat ett konto på C More och där även ett sportabonnemang. Det är nämligen C More som sitter på rättigheterna till att visa matcher från Svenska Cupen.

Matchen kommer även att TV-sändas, på C More Fotboll. Har du kanalen kan du alltså se matchen på TV. Det går även att koppla din BP – Djurgården live stream till TV-skärmen, om du har en Chromecast eller liknande. Du väljer förresten från vilken enhet du ska titta på din fotboll stream, och kan ha igång din BP – Djurgården live stream från mobil, dator eller surfplatta.

Oavsett vilken enhet du väljer att titta på matchen ifrån kan vi garantera dig att sändningen kommer att hålla hög nivå, vad gäller såväl bild, ljud som kommentatorer. Se matchen direkt och njut av hög kvalitet!

Speltips & odds: BP – Djurgården

Djurgården kliver givetvis in som storfavoriter i den här matchen, i egenskap av att man är ett topplag i Allsvenskan medan Brommapojkarna är nykomlingar i Superettan. Djurgården är även laget med en bättre situation i gruppspelet, efter att ha vunnit sin första match medan BP ”bara” kryssade mot Halmstad.

Men det var knappast något övertygande Djurgården som slog Brage med 1-0 i cuppremiären. Det dröjde ända fram till den 77:e minuten innan nyförvärvet Victor Edvardsen fick hål på Brage, och sett till matchbilden hade det här mötet lika gärna kunnat sluta oavgjort eller med en Brageseger. Tränaren Thomas ”Tolle” Lagerlöf var tydligt missnöjd efter matchen, och konstaterade att man har mycket att jobba på.

BP är nykomlingar i Superettan, efter att ha stått för en stark säsong i Division 1 ifjol. I laget finns bland annat tidigare Djurgårdsspelarna Philip Hellquist och Alexander Abrahamsson samt tidigare Örebrospelaren Rodin Deprem. Åtminstone Hellquist kan ni räkna med finns med i Brommalagets startelva denna tidiga söndagsmatch.

Efter Djurgårdens mycket bleka insats förra helgen, väntar vi oss att se ett Djurgården med mer energi här. Vi tror att Kim och Tolle ser till att deras lag är på tå från minut 1, och att de tar ledningen redan före paus för att sedan gå och vinna matchen. Vi spelar ”Djurgården leder i halvtid och vinner”, till 1,95 gånger pengarna hos Bet365.

Vårt speltips: Djurgården HT/FT

Odds: 1,95

Spelsida: Bet365

Annan betting inför matchen

Vi gissar att Djurgården leder i paus och vinner. Men det finns fler intressanta odds att spela på. Här hittar ni fler spel som kan övervägas.