Bologna - Juventus, 18/12: Stream, speltips & odds

Vad: Bologna – Juventus Matchstart Kl. 18:00, den 12/12 Vart: Stadio Renato Dell’Ara Live stream Bet365 TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Juventus vinner (1,83 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Juventus ligger 7:a i Serie A, och kan avancera till 5:e plats efter omgången är färdigspelad.

Bologna befinner sig på 10:e plats, fyra poäng bakom ”Juve”.

Juventus har 17-3-1 mot Bologna på de 21 senaste matcherna.

Streama Bologna – Juventus live

Speltips & odds: Bologna – Juventus

Juventus fortsätter att gå knackigt i Serie A, och när man väl tror att de börjat trampa igång så kommer nästa motgång. Det senaste var att laget hade tre raka segrar (två i Serie A och en i Champions League), men sen gick på plumpen mot lilla Venezia. Massimiliano Allegri sa efter matchen mot Malmö FF förra veckan, som man vann knappt, att han var orolig inför helgmatchen mot Venezia – och han fick rätt.

Nu är det bara dags för Juventus att åter studsa tillbaka till vinnarspåret. På lördag kväll gästar man Bologna, som absolut inte ska underskattas.

Bologna har visserligen förlorat sina två senaste matcher, men båda var uddamålsförluster. Dessförinnan slog man Roma och Spezia. Utklassat Lazio, kryssat mot Atalanta och stört Milan tidigare under säsongen.

Bolognas svenske mittfältare, Mattias Svanberg, har fått en nyckelroll i laget denna säsong. Förra året var han lite ut och in ur startelvan, men denna säsong är han given. Tre mål och två assist har det dessutom blivit, och den högerbössan han besitter lär skjuta in fler långskott i nät innan säsongen är över. Utöver Svanberg har Bologna en sevärd anfallare i forne Premier Leaguespelaren Marko Arnautovic.

För Juventus del väntas svensken, Dejan Kulusevski, få inleda på bänken – som så ofta denna säsong. Arsenal och Tottenham uppges vara ute efter en underskrift från mittfältaren, som ryktas ha tröttnat på att nöta bänk.

Juventusseger betalar 1,83 gånger insatsen. Även om ”Den gamla damen” gjort många besvikna denna säsong, tycker vi att det är ett spelvärt odds mot ett mittenlag som Bologna. Faktum är att Juventus vunnit sina elva (!) senaste matcher mot Bologna. Traditionens makt är stor, och vi satsar på ny Juventusseger.

Vårt speltips: Juventus vinner

Odds: 1,83

Spelsida: Bet365

