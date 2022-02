Barcelona - Atlético de Madrid, 6/2: Stream, speltips & odds

Vad: FC Barcelona – Atlético de Madrid Matchstart Kl. 16:15, den 6/2 Vart: Camp Nou Live stream Bet365 TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Barcelona vinner (2,25 hos Bet365)

Streama Barcelona – Atlético Madrid

Det är väldigt enkelt att live streama Barcelona – Atlético Madrid, och för att se matchen online behöver ni bara följa några simpla steg. Gå först in på Bet365:s hemsida, skapa sedan ett spelkonto och sätt därefter in minst 50 kronor på det. När det är gjort kan ni streama alla matcher från La Liga live!

Det går att ha igång er FC Barcelona – Atlético Madrid live stream via mobil, dator eller surfplatta. Ni kan också koppla över er fotboll stream till TV-skärmen, och se matchen där. Vi kan garantera att er Barcelona – Atletico Madrid stream kommer att hålla hög nivå vad gäller bild och ljud.

Gå till Bet365

Skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor

Streama Barcelona – Atlético online!

Speltips & odds: Barcelona – Atlético Madrid

I somras tvingades Lionel Messi lämna klubben, och därefter har Barcelona inte varit sig likt. Man har sett väldigt klena ut, och såväl spelat dåligt som fått med sig svaga resultat. Ronald Koeman har ersatts av Xavi Hernández, men det ser inte mycket bättre ut för det.

Nu har man försökt att värva sig ur krisen. Under januari månad hämtade man in Ferrán Torres, Adama Traoré och Pierre-Emerick Aubameyang. Dessutom fick man Dani Alves spelklar. Alves har redan visat sitt värde, och Ferrán har även han stått för ett snyggt mål i cupen mot Athletic Bilbao. Nu återstår att se vad hemvändaren Adama och anfallsstjärnan Aubameyang kan tillföra. Ferrán och Dani Alves väntas starta matchen, men vad gäller de riktigt färska nyförvärven Adama och ”Auba” blir det nog blott inhopp.

I skuggan av Barcelonas svaga säsong har Atlético de Madrid varit nästan lika dåliga. Man har endast spelat in en poäng mer än ”Barca”, och kan knappast ta för givet att man säkrar spel i Champions League till kommande säsong. Här har inte förstärkts lika mycket under januari som hos Barcelona, men man har åtminstone hämtat in mångsidige dansken Daniel Wass samt vänsterbacken Reinildo.

Barcelona har i regel enkelt för Atlético Madrid, och Atlético har bara vunnit 1 av sina 22 senaste besök på Camp Nou (!). Vi tror att Barcelona vinner igen, och den raka 1:an spelas till 2,25 gånger insatsen.

Vårt speltips: Barcelona vinner

Odds: 2,25

Spelsida: Bet365

