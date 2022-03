AZ Alkmaar - Bodö/Glimt (17/3): Stream, speltips & odds

Vad: AZ Alkmaar – Bodö/Glimt Matchstart Kl. 18:45, den 17/3 Vart: AFAS Stadion Live stream Viaplay TV-kanal: Ingen kanal Speltips: X2 (2,25 hos Bet365)

Inför

AZ kommer från två raka förluster.

Bodö/Glimt är inte i säsong i Norge, men har trots det sett väldigt bra ut i Europaspelet under våren.

Det första mötet lagen emellan slutade 2-1 till Bodö.

Statistik & inför

Streama AZ – Bodö/Glimt

Det är inte på något sätt svårt att live streama AZ Alkmaar – Bodö/Glimt. Allt som krävs för att se matchen direktsänt på nätet är att ni skaffar ett konto på Viaplay, och där köper ett sportabonnemang. När det är klart kan ni titta på matchen.

Det går bra att ha igång er AZ – Bodö/Glimt stream via mobil, dator eller surfplatta. Du väljer själv vilken enhet du ska titta på matchen ifrån, och med hjälp av en Chromecast eller liknande kan du dessutom koppla över din fotboll live stream till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Vad gäller traditionell TV-sändning är det ingen kanal som kommer att visa matchen. För att se matchen på TV rekommenderar vi därför att du kopplar över din AZ Alkmaar – Bodö/Glimt live stream till TV-skärmen, för att på så sätt föra över sändningen.

Gå till Viaplay

Skapa ett konto

Köp sportabonnemanget

Streama AZ Alkmaar – Bodö/Glimt online!

Speltips & odds: AZ Alkmaar – Bodö/Glimt

Bodö/Glimt har varit Nordens stora skrällag under de senaste åren. Laget från högt uppe i norr har skakat om fotbollens naturlagar, och har med mycket marginella medel lyckats nå framgångar flera år i rad nu. Tränaren Kjetil Knutsen gör uppenbarligen någonting rätt, med sitt framåtlutade lag med hög press. Han har även lyckats inspirera andra tränare, och Henrik Rydström är exempelvis en sådan som säger sig ha tagit mycket idéer från Knutsens fotboll.

Glimt vann norska Eliteserien både 2020 och 2021, och är inne på sitt andra äventyr i Europa just nu. I kvalet hösten 2020 åkte man ut mot Milan, i en förvånansvärt jämn match. Denna säsong tog man sig in i Europa Conference League, och stod för ett imponerande gruppspel där höjdpunkten var när man krossade självaste AS Roma med 6-1 på hemmaplan.

I sextondelsfinalen slog Glimt ut Celtic med totalt 5-1, och nu fick man alltså med sig 2-1 från hemmamatchen mot AZ. Det ska dock sägas att det avgörande målet på tilläggstid kom på en straff som var lite väl generöst dömd.

AZ gör en rätt stark säsong, och ligger på fjärde plats i Eredivisie. Fram till förlusten mot Twente i den senaste matchen hade man fem raka segrar och fjorton raka matcher utan förlust i ligaspelet. Lagets stora utropstecken denna säsong är svenske teknikern Jesper Karlsson, som levererat 13 mål och 7 assist denna säsong. Han går alltså mot en ännu bättre säsong än sin förra, då han gjorde 11 mål och 9 assist.

AZ går in som favoriter till denna match, vilket är naturligt sett till de båda klubbarnas bakgrund och spelartrupp. Bodö verkar dock aldrig upphöra att överraska, och vi skulle aldrig spela den raka 1:an till bara 1,57 gånger insatsen. 2,25 gånger pengarna på X2 däremot, är ett spel som lockar oss. AZ har spelat två matcher i veckan under en period nu, och kan vara slitna mot ett utvilat Bodö/Glimt som inte verkar lida av bristen på matchspel. Oavgjort eller Bodö-seger spelas alltså, till 2,25 gånger pengarna hos Bet365.

Vårt speltips: X2

Odds: 2,25

Spelsida: Bet365

Vi har publicerat en Bet365-recension, som ni kan kolla in via länken.

Annan betting inför matchen

Vi spelar X2 i denna match. Men kolla gärna in fler intressanta odds att spela på matchen.