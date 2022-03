Athletic Bilbao - Levante, 7/3: Speltips & stream

Vad: Athletic Bilbao – Levante, La Liga Avspark: Den 2022-03-07, kl. 21:00 Vart: Estadio San Mames TV-kanal: Cmore Speltips: Under 2,5 mål (Odds: 1.99 hos Bet365)

Inför

Hos hemmalaget återvänder Alex Berenguer efter avstängning. Därmed har Athletic inga skador eller avstängningar alls.

Hos gästerna är det inga nya avbräck. Ruben Vezo, Jose Campana, Sergio Postigo och Shkodran Mustafi är kvar på skadelistan.

När lagen tidigare under säsongen möttes på Estadio Ciudad de Valencia slutade mötet mållöst.

Startelvor & statistik

Streama Athletic Bilbao – Levante

Vill du också streama måndagsmatchen i den spanska La Liga? Där möts Athletic Bilbao och Levante i en spännande tillställning.

Matchen går att streama online, även med mobilen, efter att ha registrerat ett konto hos spelbolaget Bet365.

Snabbast kommer du igång genom att följa våra steg nedan:

Ta dig vidare till Bet365 Registrera ett konto Gör en insättning på 50 SEK eller mer Streama Athletic Bilbao mot Levante

Speltips & odds

Anledningen till att Athletic är ständigt ett mittenlag i Spanien är för att man är inkonsekventa. Lysande prestationer, som 4-0 segern i derbyt över Alexander Isak och hans Real Sociedad följs upp med en 0-4 förlust på Camp Nou mot FC Barceloa. Därefter en 0-1 förlust i den spanska cupen, Copa Del Rey, mot Valencia i semifinalreturen. Då det första mötet slutade 1-1 på San Mames är man ute ur turneringen.

Så inget mål framåt i de två senaste matcher, i alla tävlingar. Fast å andra sidan brukar inte Athletic ösa in mål heller. Inget de är kända för. Innan derbyt hade man nätat 25 mål på 24 omgångar. Det räcker inte alls, även om försvaret med den spanska landslagsmålvakten Unai Simon (i bild) har skött sig utmärkt. Innan Barcelona matchen hade man bara släppt in 21 mål på 25 omgångar. Bara Sevilla har släppt in färre mål i La Liga.

Gästerna Levante är det laget som har släppt in flest mål av alla i ligaspelet. Fast den statistiken är inte så relevant, med tanke på hur bra de spelar i dagsläget. Det är en bra bit kvar till säker mark, nämligen 7 poäng upp till Granada, som har spelat en match mer. Skulle formen hålla i sig är en överlevnad inte omöjlig, då det återstår 12 omgångar i ligaspelet.

Levante har lyckats ta 7 poäng av 9 möjliga på de 3 senaste omgångar. De skrällde i huvudstaden mot de regerande mästarna Atletico Madrid med en 1-0 seger. Den följdes upp av en delad pott mot Celta Vigo, i en match som slutade 1-1. Senast blev det hela 3-0 hemma mot Elche, där Jose Luis Morales, Jorge de Frutos och Gonzalo Melero hittade nätmaskorna. Inte vanligt att laget gör 3 mål i samma match. Men 28 mål totalt på 26 omgångar är godkänt.

Då inget av lagen är direkt kända för att näta i massor kan detta bli en tillknäppt match. Viktiga poäng står ändå på spel för gästerna.

Därför faller spelet på att La Liga mötet mellan Athletic Bilbao och Levante slutar med totalt 2 insläppta mål. Fast inga fler än så, för att spelet ska sitta.

Till dubbla degen i odds.

Vårt speltips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 1.99

Bettingsida: Bet365

Har du tid får du gärna läsa vårt omdöme & recension om Bet365.

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att mötet mellan Athletic Bilbao och Levante blir målsnålt.

Bland många bettingbolag hittar vi flera andra spelvärda odds inför matchen.

Kolla in nedan vilka andra spel som vi anser är värda att spela på också.