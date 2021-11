Arsenal - Newcastle, 27/11: Speltips & stream

Streama Arsenal – Newcastle

Det är lätt att streama mötet mellan Arsenal och Newcastle i Premier League online. Det enda du behöver för att hitta en live stream till matchen är att skaffa ett abonnemang på Viaplay.

Det går att ha igång din live stream fotboll stream. Titta via mobil, dator eller surfplatta.

Gå till Viaplay Välj Viaplay Total Skapa konto och köp abonnemang Streama Arsenal – Newcastle samt TV, Serier, Film och Sport online

Speltips & odds

Arsenal fick en mardrömsstart på Premier League säsongen, med 3 raka förluster och inget mål framåt. Men det hör till historien, med tanke på hur heta de var inför Liverpool mötet senast. Arsenal hade 3 raka segrar bakom sig, mot Watford, Aston Villa och Leicester.

Managern Mikel Arteta var hårt ifrågesatt tidigt på säsongen, men har allteftersom skapat ett stabilt lag.

Längst fram finns Pierre-Emerick Aubameyang (i bild) i bra form, med 4 ligamål, samt Emile Smith-Rowe med lika många, som har fått representera England i VM-kvalet.

Det unga Arsenal laget togs snabbt ner på jorden mot Liverpool senast, där det blev en 0-4 förlust. Den hade varit ännu större om inte målvakten Aaron Ramsdale gjorde några riktigt fina insatser. Sadio Mane, Diogo Jota, Mohamed Salah och Takumi Minamino nätade för Liverpool.

Arsenal ligger på en 5:e plats i tabellen, som ger en biljett till Europa League, där de har 3 poäng upp till West Ham, som sitter på den sista Champions League biljetten.

Att möta Liverpool på Anfield är en extrem uppgift för alla fotbollslag. Desto lättare blir det att spela på hemmagräs mot seriens sämsta lag.

Newcastle har tagit in Eddie Howe som manager, som missade sin egen premiär på grund av Covid 19. Jason Tindall fick leda laget i stället.

Efter en urusel start på säsongen, där det har blivit 6 kryss och 6 förluster, har Newcastle ändå visat sig starka framåt. Totalt har det blivit 15 mål på dessa 12 omgångar. Fram i banan finns Joelinton, Callum Wilson och Allan Saint-Maximin, som är bra anfallare.

Problemet är bara att inget annat lag förutom Norwich har ens i närheten släppt in så många mål som Newcastle. Det har blivit hela 27 insläppta mål. Det är under all kritik.

Senast mot Brentford blev det 3-3. Inget talar heller för att Newcastle ska klara av att hålla tätt mot Arsenal.

De 6 senaste inbördesmöten har Arsenal vunnit över Newcastle, utan att ens släppa in något mål. Newcastle är farliga framåt, men kommer återigen att vara sårbara i defensiven.

Odds på en rak Arsenal seger är okej. Ännu bättre odds erbjuds på att Arsenal vinner med fler än ett mål i skillnad mot Newcastle. Där återbetalas insatsen om segern blir med bara ett mål, som 1-0 eller 2-1.

Därför landar spelet på att Arsenal vinner mot Newcastle med -1 på asiatisk handikapp.

Kupongen rättas som vinst vid en seger med fler än ett mål, som 2-0 eller 3-1, exempelvis.

Vårt speltips: Arsenal -1 Asian Handicap

Odds: 1.73

Bettingsida: Unibet

Troliga startelvor inför matchen

Arsenals möjlig startuppställning:

Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Saka, Partey, Lokonga, Smith Rowe; Aubameyang, Lacazette.

Newcastles möjlig startuppställning:

Dubravka; Krafth, Lascelles, Clark; Murphy, Willock, Hayden, Ritchie; Joelinton, Wilson, Saint-Maximin.