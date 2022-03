Arsenal - Liverpool (16/2): Speltips, odds & inför

Två väldigt formstarka lag gör upp i Premier League på onsdag kväll. Arsenal har siktet klart inställt på fjärdeplatsen, och mycket tyder på att man når den. Liverpool å sin sida siktar på att passera Manchester City i kampen om förstaplatsen, och det är väl inte ett helt omöjligt det heller.

Här ger vi er allt inför matchen. Ta del av speltips till Arsenal – Liverpool, och se vårt bästa odds på mötet.

Match: Arsenal – Liverpool Matchstart: Kl. 21:15, den 16/3 Vad: Premier League Var: Emirates Stadium, London Live stream: Arsenal – Liverpool live stream Domare: Andre Marriner Speltips: Liverpool vinner (1,90 hos Bet365)

Inför matchen

Manchester City spelade endast oavgjort senast, och vid Liverpoolseger här har man bara en poäng upp till konkurrenten.

Arsenal ligger på fjärde plats, trots tre matcher mindre spelade än lagen på plats 5-7.

Liverpool har vunnit de tre senaste Premier League-matcherna lagen emellan.

Startelvor & statistik

Speltips & odds: Arsenal – Liverpool

Arsenal har efter en knackig start på säsongen faktiskt gått från klarhet till klarhet. Det började med att man hittade en stabilitet i att besegra de på papperet sämre lagen, men att man åkte på rejält med stryk mot topplagen. Därefter har man lärt sig att även störa de engelska topplagen, samtidigt som stabiliteten är kvar.

Arsenal har nu fem raka segrar i Premier League. Allra senast kommer man från 2-0 mot Leicester, samtidigt som konkurrenten Tottenham förlorade. Nu ligger Arsenal på fjärde plats, trots tre matcher minder spelade än lagen på plats 5-7 och en match mindre spelad än åttondeplacerade Tottenham. Mycket tyder på att man äntligen får spela Champions League-fotboll nästa säsong.

Liverpool har också gjort en stark säsong, även om konkurrensen i toppen av Premier League är så pass hög att det i dagsläget inte räcker för att nå Manchester City. Man har just nu fyra poäng upp till konkurrenten om ligatiteln, och trots att man vunnit sina åtta senaste matcher har man under den perioden bara tagit in fem poäng. Man har dock en match mindre spelad, och kan alltså ligga riktigt nära City om man vinner över Arsenal.

Till den här matchen saknar Arsenal Takehiro Tomiyasu, som vanligtvis är ordinarie till höger i backlinjen. Han ersätts av den något sämre Cédric Soares. För Liverpools del är Mohammed Salah och Ibrahima Konaté frågetecken, och det återstår att se om de är redo för spel.

Ni är mer än välkomna att titta in våra oddsbonusar, vilket kan vara smart för att få ut mer av ert spelande.

Vårt speltips

Även om Arsenal gått starkt på sistone kvarstår att man har en del upp till Liverpools nivå. Dessutom har Arsenal, även om man tagit kliv även där, ännu svårt att slå topplagen. Mot Liverpool har man till exempel förlorat sina tre senaste Premier League-matcher.

Liverpool saknar eventuellt Salah, men skulle det bli så att egyptiern tvingas stå över har man så pass stor bred på de offensiva positionerna att man kommer långt ändå. Under januari månad förstärkte Luis Díaz en redan stark offensiv, och vi har inte mycket att oroa oss över när det gäller Liverpools kapacitet framåt.

Vi tror att Liverpool vinner den här matchen, och att man därmed fortsätter att få Manchester City att svettas i toppen. Den raka 2:an spelas, till 1,90 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: Liverpool vinner

Odds: 1,90

Spelsida: Bet365

Genom vår länk hittar ni en Bet365-recension, som ni är välkomna att läsa.

Annan betting inför matchen

Vi tror att denna match slutar oavgjort. Men det finns fler spännande odds att spela på.