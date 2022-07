Gustafsson vs Krylov – UFC stream

Den sida som kommer att visa Alexander ”Mauler” Gustafsson vs Nikita Krylov på nätet är Viaplay. Denna streamingtjänst har alla rättigheter för att sända UFC Fight Night från London.

Hos Viaplay så behöver du vara medlem för att kunna streama UFC och Gustafsson vs Krylov online. Det krävs att du både har ett konto – samt ett abonnemang som låser upp UFC live streams från den 23 juli, 2022.

Du kan läsa allt om vad som krävs för att se ”Mauler” Gustafsson vs Krylov via live stream hos Viaplay. Där kan du även se andra sporter utöver UFC som ingår i ditt abonnemang.

Så tittar du på UFC hos Viaplay:

Ta dig till Viaplay.se Skapa ett konto Köpa abonnemang Hitta matchen mellan Gustafsson – Krylov (23/7) Streama!

Speltips & odds inför Gustafsson – Krylov

Att göra ett speltips inför en match – där en av dessa UFC-fighters har haft uppehåll på två år – är inte speciellt enkelt. Vi har fått goda rapporter om att Alexander ”Mauler” Gustafsson ska vara i god form och väldigt laddad inför UFC Fight Night i London.

Att göra återkomst ger oss som skriver speltips det svårt. Det är omöjligt att säga exakt vart Gustafsson står någonstans just nu. Det vi kan se är att spelbolagen är enade om att Nikita Krylov är favorit.

Frågan är hur svenske Alexander Gustafsson står mot dagens motstånd i UFC-ringen. Motståndaren Nikita Krylov är ett bra prov för ”Mauler” tror vi. Till storlek, räckvidd och vikt så är dessa fighters nästan identiska (med knapp fördel för Gustafsson). Även ålder och rutin ligger dessa väldigt nära varandra – vilket bäddar för ett jämnt möte. Oddsen tyder på att Nikita ”The Miner” Krylov står som favorit. Men en comeback kommer alltid med mycket ovisshet. Vi tror på en comeback som luktar succé för ”Mauler”.

Gissningsvis så skulle inte Alexander Gustafsson ställa upp i ringen på en comeback – om han inte känner att det finns något på gång. Det bör skrämma Krylov. Ingen vill dela en UFC-ring med ”Mauler” i god form. Även om det är väldigt ovisst inför matchen – så kommer det bli otroligt spännande att se återkomsten.

Statistik Alexander Gustafsson Nikita Krylov Vinst/förlust/oavgjort 18 V, 7 F, 0 O 27 V, 9 F, 0 O Land: Sverige Ukraina Ålder: 35 år 30 år Längd: 196 cm 190 cm Vikt: 93 kg 93 kg Räckvidd: 200 cm 197 cm KO/TKO 61% 41% Stil: Ortodox Ortodox

Under samma event kommer det finnas fler svenskar som slåss i ringen. Senare i samma event från London kommer även Jack Hermansson att slåss mot Chris Curtis. Även denna match är något som vi kommer at se framemot under den 23 juli, 2022.

Betting tips

Vårt speltips och de odds vi kommer att spela på inför matchen mellan Gustafsson – Krylov är på svensk seger. De flesta svenska bet sidor på nätet har satt ett högre odds på Alexander Gustafsson. Det kan vara missvisande. Skulle Alexander Gustafsson vara i samma form som när han var som bäst så är Nikita Krylov ingen mardrömsmotståndare alls.

Speltips: Alexander ”Mauler” Gustafsson vinner matchen

Odds: 2.45

Betiingsida: Betsafe Sverige

Missa heller inte att Betsafe har extra fokus på MMA och UFC. Det är inte alls omöjligt att spelbolaget kommer att erbjuda en oddsboost inför matchen. Du kan som vanligt hämta ut deras odds välkomstbonus för nya spelare.

För dig som vill spela hos en ny bettingsida så väntar en bonus värd 100% upp till 500 kr för dig.

Bästa oddsen

Det är inne hos Betsafe som vi hittar några av de bästa oddsen inför matchen mellan Gustafsson – Krylov. Där kommer du att ha möjlighet att spela på flera odds än bara om vilken fighter som vinner matchen.

Du kan spela på odds som handlar om hur matchen kommer att avgöras – eller hur många ronder som avverkas.

Vi har samlat ihop några odds inför Alexander ”Mauler” Gustafsson och Nikita Krylov som vi tycker är extra intressanta.