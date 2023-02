Vad: Milan – Atalanta, Serie A Var: San Siro, Milano När: Kl. 20:45, 26 februari Live stream: Bet365 TV: C More Fotboll Speltips: Milan vinner (2.20 hos Expekt)

Inför matchen

Milan har efter en katastrofal start på 2023 kommit igång, och vunnit sina tre senaste matcher.

Atalanta har i stort sett gjort det bra i år, men förlorade hemma mot Lecce senast.

Senaste gången Atalanta gästade Milan vann ”I Rossoneri” med 2-0, efter mål från lagets två stora stjärnor Rafael Leão och Theo Hernández.

Statistik & startelvor

Streama Milan – Atalanta

Det är inte särskilt svårt att live streama Milan – Atalanta, och allt som krävs för att hitta en direktsändning av matchen är att ni skapar ett konto hos Bet365 och där sätter in minst 50 kronor. När det är ordnat kan ni se alla matcher från Serie A live.

Ni väljer helt själva om ni ska ha igång er Serie A stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande tillgänglig kan ni dessutom koppla över er direktsändning av fotbollsmatchen till TV-skärmen, för att se Milan – Atalanta live på TV.

Vi tror att ni kommer att bli mycket nöjda med er AC Milan – Atalanta stream. Se matchen och njut av bra bild och ljud.

Gå till Bet365

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Milan – Atalanta live

Speltips & odds: Milan – Atalanta

Milan stod för en stark höst, även om man inte riktigt lyckades hänga med extrema Napoli. Men under våren har någonting hänt, och man hade inför Torinomatchen för två veckor sedan en period av sju raka matcher utan seger. Men sedan vann man mot Torino med 1-0; man stod för en prestation som inte var särskilt imponerande, men vann och fick med sig ett ökat självförtroende. Man följde därefter upp med att slå Tottenham med 1-0 och att därefter även vinna borta mot Monza med 1-0.

Frågan alla svenskar ställer sig apropå Milan just nu är: Hur är det med Zlatan Ibrahimovic? Svaret är att ingen riktigt vet, åtminstone inte någon utanför Milans närmsta sfär. Han har suttit på bänken i de två senaste ligamatcherna, men inte fått någon speltid. Milan har dock lett med 1-0 i slutet av båda matcherna, och då är det inte riktigt läge att byta in en anfallare som man inte vet var han står. Leder Milan med några kassar – eller ligger under – kanske det blir speltid mot Atalanta för svensken.

Atalanta är ett otroligt sevärt lag, som dock ibland saknar kontinuitet i sina prestationer. Man har inlett år 2023 bra, men åkte överraskande på förlust mot Lecce senast. Nu är det bara att försöka studsa tillbaka, vilket dock kan bli svårt borta mot Milan.

Det här är två ganska jämna lag, men vi tror att Milan drar det längsta strået. Laget har på sistone börjat likna det Milan vi fick se i höstas, och vi tror att man segrar hemma mot Atalanta. Den raka 1:an spelas hos Expekt, till 2.20 gånger insatsen.

Vårt speltips: Milan vinner



Odds: 2.20

Spelsida: Expekt

Vi rekommenderar er att ni tar er en titt på oddsbonusar utan omsättningskrav innan ni lägger era spel.

Annan betting på matchen

Det finns ofantligt gott om odds på Milan – Atalanta. Ta del av några spelförslag nedan.