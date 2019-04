Att rasismen fortfarande inte är borta från fotbollsläktarna i Italien är ett omtalat ämne, och Keans lagkamrat Leonardo Bonucci har nu gått ut i pressen för att uttala sig om det som hände under matchen igår. Till mångas förvåning är det inte för att försvara Kean, utan Bonucci fördelar istället skulden hälften åt båda håll.

I den 85:e minuten lyckades Kean göra mål, då han fastställde slutresultatet till 2-0. Han firade genom att ställa sig rakt framför hemmafansen och bara glo mot dem, i en gest som betydde ungefär "Vad säger ni nu?". Till följd av målgesten haglade de rasistiska hånen in värre än någonsin.

Under hela Juventus bortamatch mot Cagliari igår fick Moise Kean (och även Blaise Matuidi) ta emot rasistiska glåpord från hemmafansen. Så fort den 19-årige anfallaren rörde bollen ropades det apljud, men det var Kean som fick det sista ordet.

