Titta på Manchester United – Leicester City Du som vill streama Manchester United – Leicester City är knappast ensam. Trycket kommer vara stort på att se matchen, och för att titta på den kan det vara bra att veta vilken TV-kanal som sänder den.



Matchen visas i Viasat Sport Premium, och där kan du alltså se den. Men det finns flera sätt att titta på matchen. Saknar du kanalen kan du nämligen streama Manchester United – Leicester City bara du har ett Viaplay-konto. Det är dessvärre inte gratis, men kan inte förvänta sig att titta på Premier League gratis.



Viaplay visar matchen i högsta kvalitet (HD) och det går att titta från alla olika plattformar – mobil/smartphone, dator/laptop, surfplatta/iPad eller TV. Match: Manchester United - Leicester City, Premier League

Datum & tid: Fredag 10 augusti, 21:00

Arena: Old Trafford, Manchester

Stream: ViaPlay Trolig laguppställning, Manchester United De Gea

Darmian – Bailly – Smalling – Shaw

Fred – Herrera – A. Pereira

Mata – Rashford – Sánchez



Skador: Nemanja Matic, Marcos Rojo, Antonio Valencia, Diogo Dalot, Eric Bailly (tveksam), Ander Herrera (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Leicester City Schmeichel

R. Pereira – Morgan – Evans – Chilwell

N’didi – Iborra

Diabaté – Maddison – Albrighton

Iheanacho



Skador: Matty James, Jonny Evans (tveksam), James Maddison (tveksam), Nampalys Mendy (tveksam)

Avstängningar: - Nyförvärvet Fred väntas starta direkt Manchester United har inte gjort särskilt många värvningar inför denna säsong, vilket tränaren José Mourinho inte varit sen att beklaga sig över. Ett riktigt dyrt inköp har man dock stått för, då en av Shakhtar Donetsks alla brassar, Fred, hämtats in för över en miljard kronor.



Mittfältaren Fred väntas gå rakt in i startelvan, då spelare som Fellaini, Lingard och Pogba alla är slitna efter VM, samtidigt som Nemaja Matic är skadad. Även ynglingen Andreas Pereira väntas starta.



Leicester City har inför säsongen förstärkt laget med bland annat försvararna Ricardo Pereira och Jonny Evans samt mittfältaren James Maddison. Dock har man tappat sin största stjärna, Riyad Mahrez som kritat på för Manchester City.



Svenske Victor Nilsson Lindelöf väntas inleda matchen på bänken, men kommer att få speltid så småningom då United har en bred och jämn mittbacksuppsättning. Speltips Manchester United är utan tvekan det starkare av dessa lag, och på hemmaplan är man nästintill omöjliga att besegra.



Dessutom är Leicester svagare än vad man var förra säsongen, där avsaknaden av Mahrez kommer att bli stor. Dessutom väntas lagets numera största stjärna Jamie Vardy att inleda på bänken, då han kommer från ett relativt nyligen avslutat VM-spel med engelska landslaget.



Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.50 på Bet365. Tips: Manchester United vinner

Odds: 1.50, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.