Bojan Djordjic blev ungdomsproffs i Manchester United som 17-åring, och utöver de två tävlingsmatcherna det blev i A-laget blev det även en hel del träningar.

Under en träning hamnade Djordjic i tjafs med lagkaptenen, den hårdföre mittfältaren Roy Keane. Detta efter att de båda spelarna deltog i ”Kvadraten” – en övning där fyra spelare passar bollen till varandra samtidigt som en-två spelare alltid befinner sig i mitten – och Keane ville på ett oschysst sätt få Djordjic in i mitten.

– Det var ju den berömda kvadraten, berättar Bojan Djordjic i podcasten "Heia Fotball". Jag lät ju ingen styra över mig, och jag lät ingen försöka trycka ner mig när jag visste att saker och ting var fel. När man kommer upp till A-laget så brukar vi alltid spela en liten kvadrat på morgnarna. Och jag var i den kvadraten, jag brukade alltid gå med de äldre spelarna, bara för att kvaliteten var högre – jag ville visa mig själv att jag var bra nog.

”Det är en skitpassning – jag tänker inte gå in i mitten!”

En dag valde alltså Keane att försöka sätta dit den unge spolingen.

– När man har Roy Keane i sin kvadrat, då vill ju Roy testa dig på lite annat sätt än att bara spela fotboll. Då hade vi, ja, 15-16 passningar, alla räknar, alla mår bra, det kommer en boll till honom och han skjuter den på mig. Alltså, det är ett skott. Den kommer upp i höften, och du vet, det gör ont. Och han säger till mig: ”You’re in”.

Men Djordjic vägrade att gå in i mitten, eftersom han inte gjort något misstag utan då det istället var uppenbart att det var Keanes ”passning” som det var fel på.

– Jag bara: ”What?” Han säger: ”You’re in”. Jag svarar: ”I am in?!”. Då säger han: ”Bojan, you are in”. Jag säger: ”Lyssna, Roy. Först och främst, jag vet inte om den här passningen är en typisk Roy Keane-passning för du har slagit några stycken sådana här har jag sett också. Om du kan slå en sån passning till en grabb på 18–19 bast och säga till honom ”gå in och jaga”, då är vi i fel klubb. Jag tänker inte gå in, det är en skitboll.”

– Och han säger till mig: ”Vad?!”. Jag bara: ”Det är en skitpassning”. Och dem övriga ger mig västen, du vet, dem övriga vill ju bara att jag ska gå in så att det ska tona ner. Och jag vevar bort allihop. Jag säger: ”Nej, det är en skitpassning, jag tänker inte gå in”.

"Till slut kom Fergie och blandade sig i"

Tjafset lade sig inte utan pågick så pass länge att Sir Alex Ferguson tvingades lägga sig i. Men han tog inte Djordjics parti.

– Till slut kommer Fergie och blandar sig i. Han säger till mig: ”Bojan, gå in”. Jag sa: ”Om du tar den där bollen, den där passningen, hånet, som en bra boll för att jag ska gå in – då vill inte jag vara med här längre”. Och han kollar på mig, han bara: ”Vad sa du?”. Jag sa: ”Jag tänker inte vara här längre om jag ska gå och jaga för en dålig passning från vår lagkapten!”. Och han kollar på mig, han bara: fan, your cocky, allt möjligt, cocky, big-time-charlie*, jag hörde allt möjligt, alla de här orden.

Att Ferguson sa ifrån räckte dock inte för att få Djordjic att gå in i mitten.

– Jag sa: ”Det är en jävla dålig passning, jag tänker inte gå in. Spela er jävla kvadrat!”. Jag tog västen, kastade västen, jag gick! Bara ”BOM”, fortsatte jag gå mot omklädningsrummen. Halvvägs mellan planen och omklädningsrummen, då kom det en fundering. Det var den här goda ängeln som sitter på min axel som sa till mig: ”Bojan, gå tillbaka och be om ursäkt”. Och sen kommer den onda, som satt på min vänstra, han säger till mig: ”Gå in i omklädningsrummet, de är inte värda dig, gå in bara!”. Och sen sa jag till mig själv: ”Nej, jag kan inte backa nu eftersom jag redan har tagit kliven mot omklädningsrummet. Jag skiter i, det var en dålig passning”.

Väl inne i omklädningsrummet var beskedet från Ferguson tydligt.

– Jag kommer in till omklädningsrummet, jag ser redan att jag har fått flygbiljetter. Det står att jag ska flyga hem till Stockholm, och bli avstängd. Fergie har ringt någon innan, han har kontroll. Så innan jag ens har nått omklädningsrummet, gått in och pratat av mig, så ser jag bara att jag ska flyga hem till Stockholm 14:20. Upp och hämta biljetter hos sekreteraren, här är dina biljetter, hem. Men sen fick jag komma tillbaka ändå.

* = big-time-charlie syftar på någon som tror att han är något, men som alla andra ser som en loser.