– Så han ringer Alex McLeish på telefon: ”jag skickar upp Bojan nu”. Jag bara: vadå skickar upp Bojan nu? Det var onsdag, plötsligt några timmar senare packar jag in mina grejer i min bil, jag ska upp till Glasgow från Manchester. Allt är klart! Han har ordnat mitt kontrakt, han har ordnat det här.

– Känslomässigt är de största derbyna jag spelat Röda Stjärnan - Partizan Belgrad och AIK - Djurgården, känslomässigt. Men den största och mest galna upplevelsen måste vara Old Firm, berättar Bojan Djordjic.

I Manchester United blev det en match, innan han såldes i januari 2005. När Bojan Djordjic gästar den norska podcasten ”Heia Fotball” får han frågan om vilket derby som varit det största han spelat i, och kommer då in både på försäljningen från United och en ganska så komisk upplevelse i Rangers, laget han såldes till.

